El Chelsea sigue aferrado a su plan de reforzar su centro del campo durante el actual mercado de fichajes estival, ya que se prepara para presentar una nueva oferta con el fin de contratar a Alex Scott, estrella del Bournemouth, en un nuevo intento de convencer a la directiva de las "Cherries" de desprenderse de uno de sus jugadores más destacados, pese a que el club mantiene sus elevadas exigencias económicas.

Fuentes bien informadas revelaron al sitio "CaughtOffside" que el Chelsea se prepara para presentar una oferta mejorada valorada en cerca de 70 millones de libras esterlinas para contratar a Alex Scott, después de que el Bournemouth rechazara una oferta anterior de 64 millones de libras esterlinas.

Las fuentes confirmaron que el centrocampista inglés, de 22 años, sigue siendo uno de los principales objetivos de la directiva del Chelsea en el mercado de fichajes estival, que ve en él una opción ideal para reforzar el mediocampo de cara a la nueva temporada.

Y pese a la disposición del Chelsea a elevar el valor de su oferta, la nueva propuesta sigue siendo inferior al importe que el Bournemouth ha fijado para desprenderse del jugador, ya que el club exige recibir 80 millones de libras esterlinas para dar el visto bueno a la operación.

Los informes indican que la directiva del Bournemouth no tiene intención de rectificar su postura por el momento, lo que significa que la brecha económica entre ambas partes sigue vigente y podría entorpecer las negociaciones en los próximos días.

El fichaje de Henderson y el interés de los grandes

Las fuentes aclararon que el movimiento del Chelsea por contratar a Jordan Henderson no afectará al interés del club en incorporar a un joven centrocampista durante el mercado actual, ya que Alex Scott sigue siendo la opción preferida de la directiva de los "Blues" dentro del proyecto de construir un equipo capaz de competir durante muchos años.

El interés en Alex Scott no se limita únicamente al Chelsea, ya que varios clubes ingleses siguen de cerca la situación del jugador. El Manchester United, el Liverpool y el Tottenham figuran entre los clubes interesados en sus servicios, mientras que el Arsenal realizó anteriormente consultas sobre la posibilidad de ficharlo antes de desviar su interés hacia otros objetivos.

Una de las fuentes cercanas a las negociaciones declaró: "El Chelsea ha avanzado mucho en el caso de Alex Scott, y está dispuesto a presentar una nueva oferta por un valor cercano a los 70 millones de libras esterlinas, pero es probable que el Bournemouth también rechace esta oferta".

Y añadió: "Tenemos que esperar a lo que deparen los próximos días, ya que otros clubes podrían entrar en la línea de las negociaciones, sobre todo porque Andoni Iraola es un gran admirador del potencial del jugador, por lo que no se puede descartar la entrada del Liverpool en la competencia".

El Arsenal y el Manchester United cambian sus prioridades

Según las mismas fuentes, el Arsenal se centra ahora en mayor medida en el fichaje de Bruno Guimaraes para reforzar el centro del campo, mientras que el Manchester United ha retrocedido en su interés por Alex Scott y ha comenzado a estudiar otras opciones durante el mercado de fichajes.

La lesión de Elie Junior Kroupi ha proyectado su sombra sobre el futuro de Alex Scott, ya que algunos informes consideran que la ausencia del delantero podría llevar al Bournemouth a aferrarse más a sus estrellas y a no prescindir de ningún elemento fundamental durante el actual verano.

Y pese a la existencia de especulaciones que apuntaban a que la lesión podría presionar al club para cerrar una gran venta, otras fuentes negaron esta hipótesis, asegurando que el Bournemouth no atraviesa ninguna presión económica que lo obligue a vender a una de sus estrellas.

El Bournemouth goza de una situación económica estable tras haber logrado clasificarse a las competiciones europeas, lo que le otorga una gran flexibilidad para manejar las ofertas presentadas por sus jugadores.

Además, el club ya logró importantes réditos económicos con la venta de varias de sus estrellas, la más destacada Antoine Semenyo durante el pasado mercado de invierno, junto a las salidas de Dean Huijsen y Milos Kerkez, lo que hace que la directiva del club no esté entusiasmada con cerrar una nueva venta este verano, a menos que obtenga la contraprestación económica que considera adecuada.