El número que esperaba a su dueño: el Barcelona anuncia las primeras señales de la nueva temporada

El FC Barcelona anunció que completó oficialmente los trámites para inscribir a su guardameta español Joan García en LaLiga, con lo que el portero de 25 años iniciará la nueva temporada con el dorsal número 1, en un paso que refleja con claridad su posición dentro de los planes del cuerpo técnico y del club para la próxima campaña.

Según el diario catalán "Sport", la inscripción de García esta temporada llegó llamativamente pronto en comparación con la temporada pasada, cuando el club se vio obligado a completar los trámites de su inscripción en el último momento antes del enfrentamiento ante el Real Mallorca en la jornada inaugural, partido en el que se produjo su primera aparición oficial con la camiseta del equipo tras aprovechar la lesión de Marc-André ter Stegen en la parte baja de la espalda, que en ese momento cumplió las condiciones de lesión de larga duración estipuladas en los reglamentos de LaLiga.

De este modo, García recibe la camiseta que lució Ter Stegen durante los últimos años, antes del traspaso del portero alemán al Ajax en calidad de cedido, en una señal que refleja la confianza que el Barcelona deposita en su guardameta español, que se prepara para afrontar una nueva temporada en medio de expectativas crecientes sobre su papel con el equipo.

En contrapartida, el guardameta polaco Wojciech Szczesny lucirá el dorsal número 13, después de que García lo llevara la temporada pasada, mientras que Szczesny deja el número 25 que portaba desde su llegada al Barcelona, en un cambio que refleja la reorganización de los dorsales de los porteros con el inicio de una nueva etapa dentro del conjunto catalán.

La resolución de la inscripción de García llega 12 días antes del partido inaugural del Barcelona en LaLiga, cuando visite al Elche en el estadio Martínez Valero el domingo 23 de agosto, en medio de un programa de preparación diferente para el equipo debido a la participación de 10 de sus jugadores en las semifinales de la Copa del Mundo.

Al mismo tiempo, el Barcelona se prepara para anunciar el resto de los dorsales de sus jugadores para la nueva temporada, y se espera que la lista incluya a los nuevos fichajes, encabezados por Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jhon Beçeiro, además de los jugadores que regresan de sus cesiones, como Héctor Fort.