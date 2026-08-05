El nombre del francés Kévin Lamour ha saltado recientemente a la primera línea de la actualidad, después de manifestarse públicamente en contra del proyecto del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, pese a ocupar uno de los cargos ejecutivos más altos dentro de la organización.

Lamour es uno de los dirigentes más destacados del fútbol europeo y mundial, ya que ha pasado cerca de 20 años entre los pasillos de los organismos futbolísticos, y es conocido por su carácter extremadamente reservado y por mantenerse siempre alejado de los focos, según el diario"L'Équipe" francés.

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¿Quién es Kévin Lamour?

Lamour nació en la ciudad francesa de Brest en 1980, tiene 45 años y creció en la localidad de Gouesnou, en la región de Bretaña.

Su vínculo con el fútbol se remonta a su padre, Jean-Louis Lamour, que trabajó como portero y entrenador del club de Plabennec, antes de pasar a ejercer como agente de policía y, posteriormente, como responsable de seguridad de la selección francesa.

Lamour es conocido por ser una de las figuras más discretas del mundo del fútbol; no tiene ninguna cuenta en las redes sociales y no ha concedido ninguna entrevista periodística desde 2009. La única entrevista de su vida fue con el diario regional "Le Télégramme", en atención al deseo de su abuelo.

Su trayectoria profesional

Lamour inició su carrera dentro de las instituciones futbolísticas en 2006, cuando se sumó al equipo de la campaña de Michel Platini para la presidencia de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), donde trabajó como becario sin remuneración.

Tras la victoria de Platini en las elecciones, asumió el cargo de director de su gabinete, antes de convertirse en secretario general adjunto de la UEFA desde 2007, desde la sede de la federación en la ciudad suiza de Nyon. Durante ese periodo, trabajó estrechamente con Gianni Infantino, cuando este último ocupaba el cargo de secretario general de la UEFA.

El 1 de noviembre de 2024, Lamour pasó a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para asumir el cargo de director de operaciones (COO), convirtiéndose en el tercer hombre en la estructura administrativa de la federación, por detrás del presidente Gianni Infantino y del secretario general Mattias Grafström.

Lamour asume amplias responsabilidades dentro de la FIFA, que incluyen la supervisión de las relaciones con las federaciones nacionales, así como los asuntos financieros, jurídicos, de recursos humanos, de comunicación y de tecnología.

Su postura frente a Infantino

El pasado 31 de julio, Lamour adoptó una postura sin precedentes, después de criticar el proyecto de Gianni Infantino relativo a la venta de participaciones del torneo de la Copa del Mundo, que finalmente quedó frustrado.

Lamour declaró: "Este es el proyecto de una sola persona... Ha llegado el momento de que los líderes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones correctas".

Y añadió: "A los empleados de la FIFA se les ha engañado, y merecen algo mejor que el desprecio y la intimidación. Y si eso significa que voy a perder mi trabajo, que así sea. Lo entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré tranquilo esta noche".

El dirigente francés goza de un amplio reconocimiento dentro de los círculos futbolísticos, donde varios de sus antiguos compañeros, entre ellos Andriy Shevchenko, Lise Klaveness y Theodore Theodoridis, lo han descrito como "una persona rara en el mundo del fútbol", que combina la firmeza con la diplomacia y que siempre prefiere trabajar entre bastidores, lejos de los focos.