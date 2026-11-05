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Karim Benzema ha salido en defensa de Vinicius Jr tras la última actuación decepcionante del brasileño con el Real Madrid. El legendario delantero francés recurrió a las redes sociales para mostrar públicamente su apoyo a su excompañero en un momento especialmente difícil en la capital española.

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Benzema apoya a su antiguo protegido

Pese a la creciente presión y el escrutinio de los medios españoles, Vinicius ha encontrado un poderoso aliado en Benzema, su antiguo compañero de ataque. El delantero francés compartió una emotiva publicación en las redes sociales para levantarle el ánimo a su amigo. Junto a una foto de ambos de su etapa en el Santiago Bernabéu, Benzema escribió un mensaje sencillo pero rotundo: «El número 1 para siempre». Fue una clara muestra de que, a sus ojos, Vinicius sigue estando en la cima del fútbol.

El apoyo público de Benzema llegó en un momento crucial para Vinicius, tras otra noche frustrante que apenas dio indicios de una vuelta a su mejor nivel. El brasileño volvió a estar por debajo de su nivel con el balón y no logró superar a su marcador en ningún regate durante la trabajada victoria a domicilio del Real Madrid ante el AEK Atenas. Vinicius cumplirá este fin de semana contra el Valencia el último partido de su sanción en la competición nacional, antes del parón internacional. La suspensión de cuatro encuentros le fue impuesta tras ver la tarjeta roja por tirar del pelo a Nathan Saliba contra el Villarreal el 10 de octubre.

Una pareja legendaria que vuelve a cobrar protagonismo

La conexión entre ambos era mucho más que una cuestión táctica: durante varias temporadas fue el motor del ataque del Real Madrid. En la histórica campaña 2021-22, en la que el Madrid conquistó su 35.º título de Liga, la compenetración de la pareja alcanzó un nivel pocas veces visto en la era moderna. Las estadísticas muestran que participaron directamente en 60 de los 73 goles del equipo en Liga aquel año, aproximadamente cuatro de cada cinco tantos en el camino hacia el título.

Benzema era quien culminaba las jugadas: marcó 26 goles, ganó el Trofeo Pichichi y, más tarde, el Balón de Oro. Sin embargo, siempre se apresuró a reconocer el trabajo de su compañero más joven. Vinicius aportaba velocidad, regates imprevisibles y centros decisivos desde la banda izquierda que permitían al francés brillar dentro del área. Juntos fueron los artífices de la 14.ª Champions League del club y desempeñaron papeles fundamentales en la serie de remontadas milagrosas que definieron aquella campaña europea.

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El mentor y el alumno

Su relación nació de la tutela de Benzema, que acogió al joven brasileño poco después de que llegara del Flamengo siendo adolescente. El francés era muy exigente con él. En una ocasión, las cámaras lo captaron pidiendo a sus compañeros que no le pasaran el balón, pero esa exigencia acabó contribuyendo a forjar un talento de talla mundial. Benzema reflexionó después con sinceridad sobre aquella dinámica y declaró en 2021: «Creo en Vinicius. Hablo mucho con él. Le hablo con cierta firmeza porque sé que puede dar más».

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El legendario delantero con el número nueve siempre estuvo convencido del potencial del extremo y llegó a describirlo así: «Es fenomenal cuando quiere». Vinicius nunca ha tenido reparos en reconocer lo mucho que le debe al veterano delantero y suele señalar a Benzema como la principal persona que le ayudó a madurar como profesional. El brasileño explicó anteriormente que fue Benzema quien le enseñó a tomar mejores decisiones en el último tercio del campo, lo que le permitió pasar de ser un regateador aún por pulir a un goleador decisivo.

La vida después de su etapa juntos en el Bernabéu

La marcha de Benzema a Oriente Medio en 2023 puso fin a su etapa juntos sobre el terreno de juego, pero está claro que los lazos afectivos siguen siendo fuertes pese a la distancia.

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Las dificultades actuales de Vinicius forman parte de un bajón mucho más amplio esta temporada. El delantero brasileño está lejos de su mejor versión: solo ha marcado un gol en 12 partidos entre todas las competiciones, una caída pronunciada en su producción para un jugador acostumbrado a liderar el ataque del Real Madrid.