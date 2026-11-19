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Mauricio Pochettino ya ha llegado oficialmente al Manchester United y busca reforzar la plantilla con jugadores a los que dirigió en la selección. Según las informaciones, el técnico argentino da prioridad al fichaje de un futbolista destacado de LaLiga al que conoce muy bien de su etapa al frente de Estados Unidos.

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El Manchester United estudia fichar en enero a un defensa del Villarreal

Según The Daily Telegraph, el Manchester United ha estudiado presentar una oferta en enero por Alex Freeman, lateral del Villarreal de 22 años. Confirmado la semana pasada como sustituto de Michael Carrick, Pochettino contará con el respaldo del club en el próximo mercado para incorporar tanto a un lateral como a un delantero.

Freeman ha destacado desde su llegada al Villarreal en enero de 2026 y se ha convertido en un jugador importante del primer equipo a las órdenes de Inigo Perez. Comenzó su carrera como extremo, pero se ha consolidado como lateral derecho y también ha demostrado que puede jugar por la izquierda.

El exentrenador del Tottenham y del Chelsea ya dirigió a Freeman en la selección de Estados Unidos. Pochettino le hizo debutar con la absoluta y lo incluyó en el once inicial en cuatro de los cinco partidos de Estados Unidos en el Mundial.

Los elogios de Pochettino al potencial de Freeman para estar entre los mejores del mundo

Pochettino dejó clara su admiración por Freeman en junio, después de que el joven marcara en la victoria de Estados Unidos sobre Australia en el Mundial. Al hablar de su evolución tras el partido, el técnico argentino elogió tanto su mentalidad como su potencial.

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«Es muy humilde, tiene un perfil increíble y siempre escucha», dijo Pochettino. «Disfrutas mucho estando con él y entrenándolo, y es un jugador increíble. Para mí, [tiene potencial] para ser uno de los mejores jugadores del mundo en su posición».

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Los refuerzos defensivos, una prioridad para Pochettino

Freeman no es el único internacional estadounidense que interesa al United: el lateral izquierdo del Fulham Antonee Robinson y el delantero de Estados Unidos Folarin Balogun también han sido vinculados con posibles fichajes en enero. Después de evitar una gran inversión en la defensa en el mercado anterior, el United podría volver a buscar refuerzos para la zaga en 2027, y Zamora respaldó la candidatura de Robinson.

En declaraciones a GOAL, dijo: «Creo que sí. [Robinson] ha sido bastante regular como lateral a lo largo de los años. Podría ser una opción porque ahora tiene mucha experiencia. Lleva muchos años jugando en la Premier League y, por supuesto, también en el fútbol internacional. Es otro buen jugador y sigue rindiendo en el Fulham. Sinceramente, tengo curiosidad por ver cómo les va con [Alvaro] Arbeloa».

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El Liverpool espera antes de los fichajes de enero

Antes de centrarse en los fichajes de enero, Pochettino afronta una prueba inmediata en el banquillo. Tras llegar hoy a Manchester , el nuevo técnico se prepara para dirigir su primer partido este fin de semana, a domicilio ante el Liverpool.

El rendimiento de los jugadores con los que cuenta actualmente el United durante las próximas semanas determinará la lista definitiva de objetivos de Pochettino para el mercado de invierno. Si insiste en reencontrarse con Freeman, el United tendrá que convencer al Villarreal para que deje marchar a un habitual del primer equipo a mitad de temporada.