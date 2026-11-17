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Thomas Frank, recién nombrado entrenador del Crystal Palace, prepara un movimiento inmediato para incorporar al especialista en jugadas a balón parado Bernardo Cueva, que trabaja en el Chelsea, rival en la Premier League. Tras firmar un contrato de dos años y medio en Selhurst Park, el técnico danés quiere reencontrarse con su antiguo compañero en el Brentford, apartado bajo las órdenes de Xabi Alonso.

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El Palace busca un refuerzo en Stamford Bridge

Según el Daily Mail, el Palace se prepara para contactar con el Chelsea con el objetivo de incorporar a Cueva, técnico mexicano de 39 años, al nuevo cuerpo técnico de Frank en el sur de Londres. Tras permanecer sin equipo desde que el Tottenham Hotspur lo despidió en febrero, Frank fue presentado por el colista de la Premier League y aceptó una importante rebaja salarial respecto a lo que cobraba en el Tottenham, aunque ganará más que su predecesor, Pierre Sage. En sus etapas en el Brentford y el Tottenham, el danés ha registrado un porcentaje de victorias del 34 % en 178 partidos de la máxima categoría.

El nuevo entrenador expresa su orgullo por llegar al club

Frank sustituye a Sage, que fue destituido la semana pasada tras ganar solo dos de sus 10 partidos de liga al frente del equipo. El danés expresó su ilusión por asumir el mando en Selhurst Park.

Tras su presentación, el nuevo técnico del Palace declaró: «Es un honor estar aquí y dirigir a este fantástico club de fútbol. Tengo muchísimas ganas de empezar.

«El Crystal Palace es un club emblemático en Inglaterra y en la Premier League. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar y apoyar a los jugadores y a todas las personas del club, y tengo muchas ganas de conocerlos».

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El especialista en jugadas a balón parado, relegado en el oeste de Londres

Cueva trabajó anteriormente en el Chivas mexicano y con la selección masculina de Noruega antes de incorporarse al Brentford en 2020, donde ayudó al equipo de Frank a ascender a la Premier League y obtuvo la Licencia UEFA Pro a través de la Federación Inglesa de Fútbol. El Chelsea pagó alrededor de un millón de libras en concepto de compensación para ficharlo en 2024 y cubrir el vacío que dejó la marcha de Anthony Barry al Bayern de Múnich.

Sin embargo, Daily Mail Sport reveló el pasado verano que las funciones de Cueva cambiaron después de dos temporadas, cuando el equipo de Xabi Alonso incorporó a Austin MacPhee, procedente del Aston Villa, para encargarse de las jugadas a balón parado. Aunque fuentes del club insistieron en que el cambio no suponía un descenso de categoría y sigue figurando en su página web como analista técnico del primer equipo, no se ha visto a Cueva en los entrenamientos de Cobham ni en los partidos de Stamford Bridge, mientras desempeña funciones de análisis entre bastidores.

El próximo derbi londinense añade interés

Si el Palace logra acordar una compensación con su vecino londinense, Cueva volverá a desempeñar un papel destacado junto a la banda con su antiguo jefe mientras el equipo lucha por la permanencia en la máxima categoría. Las negociaciones entre ambos clubes añadirán interés a su próximo encuentro de la Premier League en el oeste de Londres. Está previsto que Frank lleve a su nuevo equipo a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea de Alonso dentro de dos semanas, el miércoles 2 de diciembre.