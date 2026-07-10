El nuevo seleccionador de Portugal no se deja influir por la situación de Cristiano Ronaldo (41): «Le dije a Neymar...»

Jorge Jesus fue presentado el viernes como nuevo seleccionador de Portugal. El técnico, de 71 años, afirmó en la rueda de prensa que no le impresionan los «grandes nombres», al ser preguntado por Cristiano Ronaldo (41).

Portugal decepcionó en el último Mundial. El seleccionador Roberto Martínez clasificó con dificultad a la ronda de 32 tras vencer a Uzbekistán y empatar con la República Democrática del Congo y Colombia.

En esa ronda eliminó a Croacia 2-1 tras una jugada polémica en el descuento. En octavos cayó 1-0 ante España, que marcó en el añadido.

La eliminación sin brillo ante España provocó la destitución de Martínez. Ahora, Jesús debe recuperar al equipo. La gran incógnita es su política de convocatorias, aunque ya advierte que no se dejará llevar por los grandes nombres.

«Nuestro equipo tiene una media de edad de 28 años. Para mí eso no supone ningún problema. Lo que importa es el valor. Si tienes 17 o 18 años y calidad, entrarás en el equipo. Además, ya hay doce jugadores que han trabajado conmigo».

Jesús ya trabajó con él en el Al-Nassr: «No lo juzgo por su edad. Entrenó conmigo un año, sin lesiones, y corría ocho kilómetros por partido, muy bueno para un delantero».

«Sus estadísticas me hacían confiar en él. Si debía jugar, jugaba; si no, ni siquiera lo ponía en el banquillo».

También se le preguntó por la gestión que Martínez hizo de Ronaldo. Al español se le criticaba por mantener al jugador en el campo a toda costa, aunque el equipo podría haber necesitado un recambio como Gonçalo Ramos.

«Lo que marca la pauta es el partido», afirma Jesús. «Lo que importa es el rendimiento del jugador. Si no rinde, sea quien sea… Si hay que sustituirlo, se hace. El nombre no importa. Ya he entrenado a dos de los mejores jugadores del mundo».

«No entrenaré al tercero, Messi. He dirigido a Ronaldo y a Neymar. Un día le dije a Neymar: “Tú estásacabado”. Haré lo que sea mejor para la selección», concluye Jesús, quien trabajó con Neymar en el Al-Hilal durante un año y medio.