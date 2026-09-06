Nuevos problemas para la cuestión del estadio que afecta a Milan e Inter. El diario La Verità revela una situación que podría ralentizar e incluso, en el peor de los casos, frenar las ideas de las propiedades milanesas sobre el nuevo recinto. Como es sabido, Milan e Inter, a través de la sociedad Stadio San Siro Spa, han comprado el terreno de San Siro y las zonas circundantes al Ayuntamiento de Milán en noviembre de 2025 y sería el documento que ahora se cuestiona.





Según la reconstrucción, un ciudadano particular ha presentado recurso a través del abogado Braghò, impugnando la escritura de compraventa del Ayuntamiento de Milán a favor de Milan e Inter. El acto de venta del recinto se formalizó el 5 de noviembre, cinco días antes de que entrara en vigor la posibilidad de que sobre San Siro se activara la cláusula de inalienabilidad que habría negado cualquier posibilidad de venta o derribo del recinto. Palazzo Marino ha sido, por tanto, llevado a juicio por el ciudadano por haber adelantado voluntariamente la venta antes de que el recinto cumpliera 70 años, lo que habría activado la citada cláusula. La posición del Ayuntamiento también se vería agravada por el hecho de que en los días previos a la escritura se habían producido algunas advertencias que sugerían aplazar la firma con carácter cautelar.