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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El nuevo rival de Messi... Los penaltis devuelven a Suiza a los cuartos de final del Mundial tras 72 años

Switzerland vs Colombia
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La selección argentina conoce a su próximo rival en el Mundial

Suiza alcanzó los cuartos de final del Mundial por primera vez en 72 años tras eliminar a Colombia en octavos.

El martes en Vancouver, tras 0–0 en 120 minutos, Suiza venció a Colombia 5–4 en penaltis.

El encuentro fue igualado y con pocas ocasiones, por lo que el 0-0 se mantuvo al final del tiempo reglamentario y de la prórroga.

Suiza alcanza los cuartos de final por primera vez desde 1954, cuando organizó el torneo en casa y cayó ante Austria.

En cuartos, Suiza se medirá a Argentina, liderada por Lionel Messi, la madrugada del domingo en Kansas City, tras la victoria albiceleste 3-2 sobre Egipto.

Suiza es la octava y última selección en alcanzar los cuartos de final, tras Marruecos, Francia, Inglaterra, Noruega, España, Bélgica y Argentina.


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