El nuevo premio de la Libertadores: un anillo para el "mejor del torneo"

La organización, junto con uno de sus sponsors, darán un reconocimiento a quien se haya distinguido a lo largo del certamen.

La CONMEBOL sigue buscando caminos por los que darle mayor importancia de la que ya tiene a la . Luego de proponer una serie de cambios, ahora llegará un nuevo premio: un anillo, como los que se habitúa dar a los campeones en la NBA, la NFL y otros deportes, para quien sea elegido como el "mejor del torneo".

El reconocimiento no solo estará repartido por la organización, sino que también llegará por parte de uno de sus principales sponsors. Eso sí: al ganador lo podrá elegir el público a través de las redes sociales oficiales de la competencia entre cuatro candidatos preseleccionados.

La joya está hecha de oro amarillo de 18 quilates, con 44 diamantes blancos, 68 diamantes negros y otros 16 diamantes corte princesa. Su inscripción, sin embargo, trajo polémica: en el marco superior dice "Best of the" y en el inferior "tournament", lo que despertó las críticas por el uso del inglés, idioma que no habla ninguna de las asociaciones miembro de CONMEBOL.