Klopp mueve ficha mientras Ter Stegen da un paso al frente

Mientras Jurgen Klopp se prepara para liderar a Alemania en una nueva etapa que comenzará con un duelo de la Nations League contra Países Bajos en Ámsterdam, la jerarquía en la portería ya ha adoptado una forma definitiva, aunque temporal. Después de años a la sombra de Manuel Neuer, el guardameta del Ajax Marc-Andre ter Stegen ha sido nombrado oficialmente nuevo número uno interino. Es una decisión que refleja tanto el pedigrí de Ter Stegen como el vacío dejado por la retirada internacional de Neuer, aunque Klopp ha tenido cuidado de no prometerle el puesto a largo plazo. La postura del técnico es pragmática: reconoce que, aunque el ex del Barcelona es el hombre del presente, el panorama de cara a la Eurocopa de 2028 sigue completamente abierto.

El exentrenador de porteros de la DFB Andreas Kopke ha mostrado su apoyo a este enfoque equilibrado, al sugerir que dar garantías de por vida sería un error en un entorno tan competitivo. Klopp explicó su decisión de nombrar por ahora a Ter Stegen como número uno, un movimiento que Kopke considera completamente lógico dadas las circunstancias actuales. Kopke, que trabajó con la selección nacional durante casi dos décadas, entiende la complejidad de gestionar a porteros de élite y cree que la estrategia de Klopp permite al equipo centrarse en los objetivos inmediatos de la Nations League mientras mantiene una vigilancia constante sobre la nueva generación de talento que está creciendo en las principales ligas de Europa.

El ascenso de Jonas Urbig y la conexión con el Bayern

Mientras Ter Stegen disfruta de su momento de protagonismo, el ruido en torno a Jonas Urbig, del Bayern de Múnich, empieza a ser imposible de ignorar. El joven guardameta ya ha recibido grandes elogios de su entrenador en el club, Vincent Kompany, que hizo una predicción contundente sobre el futuro internacional del futbolista. Kompany fue tajante en su valoración al afirmar: "Si alguien cree que no va a convertirse en el número uno de Alemania en algún momento, entonces... entonces creo que... que está cometiendo un gran error. El chico será el número uno algún día". Este respaldo desde el Allianz Arena ha alimentado la especulación de que Urbig podría seguir el camino tradicional de los porteros del Bayern dominando la estructura de la selección nacional.

Kopke reconoce esta tendencia histórica, pero sugiere que hace falta cierta paciencia antes de que Urbig pueda desbancar por completo a los titulares experimentados. Señaló que, aunque existen "indicios históricos" de que el número uno del Bayern acaba convirtiéndose de forma natural en la primera elección de la DFB, el calendario todavía no está escrito en piedra. El veterano técnico destacó que Ter Stegen podría conservar de forma realista su puesto hasta el próximo gran torneo si su rendimiento sigue siendo de élite. "Si Marc mantiene un gran nivel, puede que no haya absolutamente ninguna razón para intercambiar posiciones antes de la Eurocopa. Dejar que el experimentado Ter Stegen juegue la Eurocopa de 2028 y entregar después el puesto a Urbig o a otro candidato también sería un escenario posible", reflexionó Kopke, sopesando el equilibrio entre experiencia y potencial.

Análisis de las cualidades a lo Neuer del aspirante

Lo que convierte a Urbig en una perspectiva tan fascinante para la selección alemana es su similitud estilística con el hombre al que está llamado a sustituir algún día. Kopke ha quedado especialmente impresionado por la forma en la que el joven se maneja pese a no tener minutos semanales de manera constante, comparando su aplomo con el de Manuel Neuer. En una entrevista con Suddeutsche Zeitung, Kopke desgranó los rasgos específicos que distinguen a Urbig: "Hay dos cosas que destacan. Su manera de parar va claramente en la dirección de Manuel Neuer, su estilo ofensivo o cómo distribuye los balones con el pie. Pero, por encima de todo, me impresiona el hecho de que muestra con fiabilidad su alto nivel, aunque solo juegue cada pocas semanas".

Esa capacidad para rendir "en frío" es un don poco habitual que Kopke anteriormente solo había visto en los mejores guardametas. Desarrolló esa fortaleza mental concreta al señalar: "Eso es todo un arte, especialmente para un portero tan joven que en realidad necesita ritmo de partidos para desarrollarse. Cuando Manu tenía que parar, no era un problema tan grande; yo sabía que no necesitaba mucho, su juego era sólido y volvía de inmediato. Pero el hecho de que Urbig siempre aparezca después de todas estas pausas como si las pausas nunca hubieran existido, me parece extraordinario. Le auguro un gran futuro". Para un portero de selección, que a menudo pasa semanas entre una ventana internacional y otra, este rasgo concreto es posiblemente el activo más valioso que puede tener un jugador.

Una lucha abarrotada por los guantes de la DFB

A pesar de toda la expectación que rodea a Urbig, no es el único que le pisa los talones a Ter Stegen. La competencia por la portería de Alemania quizá sea tan feroz como nunca, con varios nombres consolidados y estrellas emergentes peleando por hacerse un hueco. Kopke destacó que el traslado de Alex Nubel al Besiktas ha revitalizado su carrera y señaló: "Con Alex Nubel, ahora mismo todo el mundo en Estambul está contento. En su caso, la clave es la regularidad; si la incorpora, para mí sigue siendo un candidato. Y con Jonas Urbig, sin duda dependerá de si juega 15 partidos por temporada o 25". La batalla ya no es una carrera de dos, sino una prueba a varios niveles por el puesto en la era posterior a Neuer.

La situación también pone de relieve la mala fortuna de una generación anterior de porteros que se encontró bloqueada por la grandeza de Neuer. Kopke reflexionó sobre las carreras de Bernd Leno y Kevin Trapp, a quienes describió como "superporteros" que simplemente "nacieron en la época equivocada". Ahora que Neuer ya no está en escena, la puerta por fin se ha abierto de par en par, pero la ventana de oportunidad para aspirantes más veteranos como Ter Stegen podría ser más corta de lo que esperaban si Urbig continúa con su rápido ascenso. "Hemos visto lo que puede pasar en dos años. Nadie podrá darle a Marc una garantía para la portería de la Eurocopa, creo que la solución de Jurgen Klopp es muy sensata", concluyó Kopke, reforzando la idea de que la camiseta de la DFB debe ganarse en cada jornada.