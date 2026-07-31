El nuevo fichaje devuelve la crisis del Real Madrid al punto de partida: ¿quién será la víctima?

La crisis del Real Madrid en relación con la lista del equipo se agravó tras anunciar el fichaje del joven delantero Carlos Espí, ya que el conjunto blanco se ve ahora obligado a liberar nuevas plazas en su plantilla si quiere completar sus grandes operaciones pendientes durante el mercado de fichajes de verano.

El Real Madrid anunció, la tarde de ayer jueves, que había alcanzado un acuerdo con el Levante para incorporar a Espí con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2031.

Diversos informes periodísticos habían señalado con anterioridad que Gonzalo García está en camino de fichar por el Fulham inglés, para jugar bajo la dirección de su exentrenador Álvaro Arbeloa, lo que dejaba una plaza libre.

Sin embargo, tras la inscripción de Espí, la lista del Real Madrid quedó completa con el máximo permitido, que es de 25 jugadores en el primer equipo, lo que obliga a la directiva a prescindir de futbolistas si logra cerrar las operaciones de Yan Diomandé y Rodri, que encabezan las prioridades del club este verano, según el diario español "Mundo Deportivo".

Una lista completa

El equipo cuenta actualmente con los porteros Thibaut Courtois y Andriy Lunin, además de 10 defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Éder Militão, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Ferland Mendy y Dean Huijsen.

En el centro del campo, la lista incluye a Jude Bellingham, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva.

Mientras que en la línea ofensiva se encuentran Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Gonzalo García, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.

A pesar de que el traspaso de Gonzalo al Fulham permitirá a Espí ocupar su lugar en la lista, el club seguirá obligado a prescindir de otro jugador en caso de fichar a uno de sus dos objetivos principales, Diomandé o Rodri, mientras que tendrá que desprenderse de varios futbolistas si logra incorporarlos a ambos.

La situación de Mastantuono ya no es la misma

Las complicaciones de la situación aumentan también por la condición del argentino Franco Mastantuono, que ya no puede inscribirse como jugador del filial —como ocurrió la temporada pasada— tras haber superado el número de participaciones permitidas con el primer equipo durante la temporada anterior, ocupando así una plaza completa en la lista del equipo.

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Al margen de Mastantuono, el Real Madrid se verá ante decisiones difíciles en los próximos días, ya que estará obligado a resolver el asunto de las salidas antes del cierre del mercado de fichajes, si quiere completar sus planes para reforzar sus filas con sus objetivos más destacados en el mercado veraniego.