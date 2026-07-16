El nuevo fichaje del Feyenoord recibe un mensaje: «El Ajax es el mejor club de los Países Bajos»

El Feyenoord fichó esta semana a Tjark Ernst como su nuevo portero. Antes de dejar el Hertha BSC, el guardameta habló con Deyovaisio Zeefuik, quien le contó detalles del club.

Por algo más de cinco millones de euros, Ernst dejó Berlín para jugar en Róterdam, donde reemplazará a Timon Wellenreuther, fichado por el VfL Wolfsburgo de la 2. Bundesliga por unos 100.000 euros.

Antes de cerrar el fichaje, Ernst consultó a su compañero Zeefuik, quien llegó al Hertha en 2022. «El Feyenoord ha hecho un gran fichaje», asegura el lateral derecho de 28 años a ESPN.

«Es un portero joven, talentoso y con mucho potencial. Creo que la temporada pasada fue el mejor de la 2. Bundesliga. Suma puntos y se muestra muy tranquilo con el balón».

«Como defensa, es un placer tenerlo detrás. Si cometes un pequeño error, probablemente lo arregle», añade Zeefuik, quien lo define como «un portero fiable con excelentes reflejos».

«También es bueno en la línea de gol. No sabría encasillar su estilo exactamente en una categoría concreta. Es un portero muy completo», concluye Zeefuik, quien jugó en el Ajax y disputó nueve partidos con el primer equipo.

«Como jugador del Ajax, le transmití cosas positivas; teníamos buena relación. Le dije que el Ajax es el mejor club de los Países Bajos, pero que el Feyenoord también lucha por el título».

«Tienen una buena afición, el campo también es bueno y el equipo cuenta con un gran apoyo. Creo que sin duda está a la altura y que va a demostrar su valía, también en la Liga de Campeones. No es un chico nervioso», concluye Zeefuik.