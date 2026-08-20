El Al-Hilal continúa sus esfuerzos por fichar a un nuevo extremo durante el actual mercado de fichajes de verano, para que sea el reemplazo de su extremo brasileño Malcom, que está cerca de abandonar sus filas.

Diversos informes de prensa señalan que Malcom está cerca de trasladarse al club emiratí Al-Jazira durante el actual mercado de fichajes de verano, tras rescindir su contrato con el Al-Hilal, ante el deseo del "Líder" de fichar a un nuevo extremo.

El periodista italiano Fabrizio Romano reveló que el Al-Hilal ha incluido al brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, en su lista de intereses de cara a ficharlo en el mercado veraniego en curso.

Romano aclaró, en un tuit a través de su cuenta personal en la plataforma "X", que el "Líder" incorporó a Martinelli a una lista de tres jugadores para elegir entre ellos, que incluye al portugués Pedro Neto, extremo del Chelsea, además de un tercer extremo.

Según el periodista italiano, el extremo del Arsenal desea trasladarse a uno de los clubes europeos en caso de abandonar a los Gunners, aunque la oferta que presentará el Al-Hilal podría ser lo suficientemente grande como para convencerlo.

El club saudí ya fichó al extremo neerlandés Crysencio Summerville procedente del West Ham United inglés, en el mercado veraniego en curso, pero busca a otro extremo para completar su fuerza ofensiva.

Martinelli juega en el Arsenal desde 2019, cuando llegó procedente del Ituano brasileño, disputando con el conjunto londinense 278 partidos, en los que logró marcar 62 goles y dar 36 asistencias.

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