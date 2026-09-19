"El nuevo fichaje del Al-Ahly": Abu Trika sorprende al presentador de beIN Sports en directo

El estudio de análisis del partido entre el Arsenal y el Brighton fue testigo de una llamativa aparición de Mohamed Aboutrika, exestrella del Al Ahly y de la selección de Egipto, durante su participación en el análisis del encuentro a través de la cadena "beIN Sports", en un ambiente que dejó ver parte del sentido del humor de la estrella egipcia.

Durante el estudio, Aboutrika sorprendió al presentador del programa, Abdelaziz Al Nasr, con un regalo especial: la camiseta del Al Ahly para la nueva temporada, que llevaba el nombre del presentador junto al número 22, el número que estuvo asociado a Aboutrika durante sus años en el club rojo.

El regalo tuvo una buena acogida por parte de Abdelaziz Al Nasr, que se mostró feliz por este gesto, antes de que Aboutrika le diera un tono humorístico a la situación, diciéndole: "Ojalá sea un fichaje útil para el capitán Houcine Ammouta, entrenador del Al Ahly", en una alusión en broma a su hipotético traspaso a las filas del equipo.

Este gesto se produjo al margen del análisis del enfrentamiento entre el Brighton y el Arsenal, en el que se impusieron los locales por tres goles a cero, en el partido disputado dentro de la quinta jornada de la Premier League.