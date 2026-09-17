El nuevo entrenador del Trabzonspor: no necesitamos solo a Salah

El club turco Trabzonspor anunció este jueves la contratación del entrenador alemán Thomas Reis, tras la destitución de Fatih Tekke por los malos resultados.

La web del Trabzonspor publicó las declaraciones de Reis tras la firma del contrato, en las que dijo: "Cuando recibes una oferta de un club grande como el Trabzonspor, la aceptas rápidamente sin perder mucho tiempo. No podía rechazar el proyecto que me presentó el Trabzonspor".

Y añadió: "También hablé con la estrella egipcia Mohamed Salah, y mantuvimos una conversación. Trabajar con un jugador de su nivel es quizás una de las cosas más bonitas que le pueden pasar a cualquier entrenador".

Y afirmó: "Pero no necesitamos solo a Salah para ganar los partidos, sino que necesitamos a todos los jugadores. Necesitamos que nuestros 11 jugadores rindan muy bien. Y también le pediremos que ayude en defensa de vez en cuando".

Y prosiguió: "Por supuesto, le daré libertad a Salah en el ataque. Si somos capaces de defender bien, recuperar el balón rápidamente y luego hacérselo llegar sin agotarlo con demasiada carrera, sin duda nos beneficiaremos de su creatividad y su calidad".

Y señaló: "Cuando ves realmente a Salah y compruebas cuánto desea ayudar al equipo en defensa, te das cuenta de lo importante que es este jugador. Demuestra cuánto desea alcanzar el éxito".

Y recalcó: "Siempre he empezado mi carrera con la mentalidad de hablar poco y trabajar mucho. Durante mi etapa en el Samsunspor hubo periodos en los que logramos ejecutar bien las transiciones, pero esa es solo una opción entre las que podemos utilizar. Se puede sacar provecho de muchos aspectos".

Y concluyó: "Si tienes miedo de disputar un gran partido, no deberías estar aquí. Este no es tu sitio, y debemos elegir a los jugadores que nos vayan a dar las victorias. Y después del parón internacional, tendremos mucho más tiempo para trabajar. Y puedo prometeros que trabajaremos juntos para mejorar mucho la situación de nuestro equipo".

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