El nuevo contrato de Dybala con Juventus: 12 millones por año y la camiseta número 10

Avanzan las conversaciones entre la Vecchia Signora y el delantero argentino para extender su vínculo con una importante mejora salarial.

Las conversaciones de renovación de contrato entre la Juventus y Paulo Dybala están muy avanzadas: la Joya está muy cerca de firmar la extensión de su vínculo, el cual incluirá una importante mejora salarial que se traduciría en nada menos que 12 millones de euros al año.

El jugador de 26 años, que tiene contrato vigente hasta mediados del 2022, dijo recientemente que todavía no hubo contactos con la Juve para charlar sobre ese tema. "¿Renovación? Por ahora no hay nada. Me queda un año y medio en mi contrato, no es tanto, y entiendo que desde lo que sucedió con el coronavirus no es fácil para el club, pero otros jugadores han renovado. Esperemos, depende de la ", señaló, en declaraciones a CNN.

Mientras esas declaraciones hicieron sonar fuerte las alarmas en Turín, Goal puede confirmar que los directivos de la Juventus están muy seguros de llegar a un nuevo acuerdo con Dybala y que el propio jugador quiere quedarse en el club. Pese a lo declarado por la Joya, las conversaciones ya comenzaron y ambas partes buscan alcanzar rápidamente un acuerdo, el cual sería hasta junio del 2025.

Dybala es consciente de su importancia para el equipo y por eso quiere ganar 12 millones de euros al año, un importante aumento comparado con los 7.3 anaules que cobra actualmente. "Estoy feliz de estar acá, la gente me quiere y la quiero mucho. Aprecio mucho al club y a las personas que están acá, tengo una buena relación con el presidente y ciertamente hablaremos en algún momento", explicó el cordobés.

Según pudo saber Goal, la segunda condición que puso Dybala para renovar no es económica: el delantero que lleva 91 gritos en 216 apariciones con la Juve exigió quedarse con la camiseta número 10 que viene usando en los últimos años, independientemente de quién llegue a la institución en el futuro.