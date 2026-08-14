¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1081063591.jpgAbdullah Ahmed

Traducido por

El nuevo Al-Hilal de Inzaghi: ¿cómo arrolló al Al-Faisaly en 45 minutos apasionantes?

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
Arabia Saudí

El "Zaeem" mostró una cara aterradora para sus rivales

El Al-Hilal ofreció un espectáculo futbolístico entretenido en sus primeros 45 minutos de la nueva temporada de la Roshn League, con una imagen que muchos no conocían de él durante toda la campaña anterior bajo la dirección de su técnico italiano Simone Inzaghi.

El Al-Hilal terminó la primera parte por delante del Al-Faisaly con un resultado de 3-0, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la Roshn League.

El "Líder" marcó sus tres goles en apenas 9 minutos, con dos penaltis del delantero francés Karim Benzema y del centrocampista portugués Rúben Neves, y entre ambos un disparo desde el interior del área del extremo brasileño Malcom.

Entradas para los partidos de la Roshn League saudí¡Compra tu entrada ahora!

Durante la primera parte, el "Líder" tuvo la posesión del balón en un 53%, pero fue enormemente efectivo, ya que sus jugadores dispararon 8 balones a la portería del Al-Faisaly, frente a solo dos disparos del Al-Faisaly, según la red "SofaScore".

King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Neom SC crest
Neom SC
NEO

De entre esos disparos, el Al-Hilal creó 4 ocasiones peligrosas ante la portería del Al-Faisaly, de las cuales anotó 3, y el porcentaje de goles esperados alcanzó el 2,16, mientras que logró conseguir 5 saques de esquina.

Cabe recordar que el "Líder" sufrió la pasada temporada por la escasa producción ofensiva en numerosos partidos, así como por el desperdicio de ocasiones fáciles, algo que evitó durante su primer partido de la nueva temporada.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google