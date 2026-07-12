El Newcastle United quiere fichar ya a un rival de peso para Sean Steur

El Newcastle United está a punto de fichar a Johan Manzambi, revelación del Mundial, según Fabrizio Romano. Ya hay acuerdo con el SC Freiburg; ahora decide el jugador.

El Friburgo recibiría una suma importante por su traspaso, aunque aún se desconoce la cifra. En el Newcastle, Manzambi sustituiría a Sandro Tonali, fichado por el Tottenham por 115 millones de euros.

Ambos clubes ya se pusieron de acuerdo sobre el traspaso, aunque aún no hay detalles. El Newcastle negocia con el entorno del jugador, que debe dar su visto bueno. Las condiciones personales no serían un obstáculo.

Manzambi brilló este verano en el Mundial con Suiza, donde marcó tres goles y dio dos asistencias, lo que le puso en el radar de los grandes clubes.

Se perdió los dos últimos encuentros, incluido el eliminatorio ante Argentina, por una contusión de rodilla.

Su llegada complica aún más la situación de Sean Steur, fichado esta semana al Ajax por 27 millones, cuya titularidad no está garantizada.

Precisamente la falta de garantías de minutos fue la principal razón de su salida del Ajax, donde ya no tenía asegurado un puesto tras la renovación de Jorthy Mokio.