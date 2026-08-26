Nico González deja de inmediato el Manchester City para fichar por el Newcastle United, según han anunciado ambos clubes. El traspaso del centrocampista español está cifrado en 55 millones de euros, una cantidad que puede aumentar hasta casi 60 millones de euros con bonus.

El Manchester City incorporó a González en febrero de 2024 procedente del FC Porto por 60 millones de euros. En dieciocho meses firmó cuatro goles en 59 partidos y conquistó la EFL Cup y la FA Cup.

Tras el cambio de año, el centrocampista solo fue titular en dos ocasiones en la Premier League. Recientemente, el centrocampista español entró como suplente en la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield. El pasado domingo, González se quedó los 90 minutos en el banquillo frente al Bournemouth (victoria por 2-1).

Aunque González había dicho anteriormente que no tenía problemas con su papel de suplente y que quería seguir en el City, ahora se marcha al Newcastle United. En el Manchester City todavía le quedaban dos temporadas de contrato.

«Ha sido un privilegio formar parte del Manchester City. Desde fuera es difícil comprender qué club tan maravilloso es este. La directiva, los jugadores, los entrenadores, el cuerpo técnico y los aficionados lo hacen increíblemente especial», celebra el español en la web del gigante inglés.

«De verdad ha sido un honor jugar para este equipo. He disfrutado de mi etapa aquí, pero me gustaría jugar con más frecuencia. Sin embargo, puedo decir sinceramente que me marcho con nada más que amor y gratitud hacia el City», añade González en su mensaje de agradecimiento.

Sean Steur tendrá así un competidor más en Newcastle. El ex del Ajax suele jugar más adelantado, aunque el domingo ante el Liverpool (2-2) actuó más como mediocentro defensivo. El Newcastle United buscó refuerzos para el centro del campo tras la salida de Sandro Tonali y Bruno Guimarães.