El Newcastle es el mayor beneficiado... Cláusulas inesperadas explican la rapidez del fichaje de Gordon

Un reportaje de la prensa española revela cláusulas sorprendentes en el contrato de Anthony Gordon con el Barcelona, club al que llegó este verano.

El Barcelona cerró su primer fichaje de verano al pagar 70 millones de euros al Newcastle United por el jugador.

Hans Flick, técnico azulgrana, lo consideró prioritario para reforzar la delantera, así que Deco actuó con rapidez y cerró el trato.

Mientras el jugador se concentra en el Mundial con Inglaterra, se conocieron los detalles del acuerdo entre ambos clubes.

Según el diario catalán «Sport», que cita al británico «Mirror», el Barça pagará 70 millones fijos y ha aceptado dos cláusulas clave que explican la rapidez del acuerdo.

El primero incluye variables por hasta 10 millones, repartidos según logros colectivos e individuales del jugador.

Además, el Newcastle recibirá hasta 5 millones más si el Barça gana títulos durante el contrato del jugador, vigente hasta 2031.

Además, el club inglés percibirá 5 millones más si el jugador cumple ciertos requisitos de rendimiento y se consolida en el once de Flick; Además, los “Magpies” recibirán un millón por cada temporada en la que el jugador dispute al menos el 60 % de los partidos.



