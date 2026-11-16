El Newcastle cierra la puerta al Manchester United: Lewis Hall, lateral izquierdo de Inglaterra, no está en venta en enero

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El Newcastle está decidido a mantener a Lewis Hall en St James' Park más allá de enero, lo que supone un primer revés para los planes de Mauricio Pochettino de resolver los problemas del Manchester United en el lateral izquierdo. El internacional inglés, que acaba de frenar a Lamine Yamal, no está en venta, y el Newcastle se prepara para otra batalla ante el interés del club de Old Trafford y de varios grandes de Europa.

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El Newcastle descarta vender a Hall en enero

El Newcastle no tiene intención de vender a Lewis Hall en el mercado de fichajes de enero , lo que supone un primer revés para Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Manchester United. El United intentó fichar al jugador de 22 años en verano, pero el lateral izquierdo optó por comprometer su futuro con el Newcastle al firmar en septiembre un nuevo contrato de larga duración por 150.000 libras semanales.

Según la Press Association, el Newcastle no estudiará ninguna oferta por el internacional inglés en enero. The Sun añade que el club valora a Hall en 80 millones de libras y se prepara para otra batalla por retenerlo, ya que el United está dispuesto a volver a intentarlo.

El United necesita con urgencia un lateral izquierdo

El United se ha quedado con muy pocas opciones en el lateral izquierdo tras las lesiones de Luke Shaw y Patrick Dorgu esta temporada. El problema obligó a Michael Carrick a utilizar en la izquierda a los laterales derechos Diogo Dalot y Noussair Mazraoui. El excentrocampista fue destituido el jueves pasado después de lograr una sola victoria en 11 partidos.

Está previsto que Pochettino disponga de un presupuesto considerable para remodelar la plantilla en enero, y se considera que fichar a un lateral izquierdo es una de las principales prioridades. Hall sigue encabezando esa lista, pero la postura del Newcastle podría obligar al argentino a buscar otras opciones.

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El rendimiento de Hall con Inglaterra alerta a los grandes de Europa

La cotización de Hall se ha disparado desde que se consolidó como el lateral izquierdo titular de Thomas Tuchel. Frenó a Yamal en la victoria de Inglaterra por 3-2 ante España en la Liga de Naciones, disputada el domingo en Madrid. Fue la segunda vez en ocho meses que se impuso al extremo del Barcelona, después de haber destacado anteriormente en la Champions League.

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Esa actuación ha despertado el interés de algunos de los clubes más importantes de Europa, pero el Newcastle no tiene ninguna necesidad de vender. Las salidas de Anthony Gordon, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes y Kieran Trippier han disipado cualquier preocupación sobre el cumplimiento de las normas financieras en Tyneside.

Se espera que Hall siga en el Newcastle hasta 2028

El entrenador Matthias Jaissle ha recibido garantías de que Hall no se marchará esta temporada, y las fuentes creen que el jugador, aficionado del Newcastle desde niño, se quedará al menos hasta el verano de 2028.

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Jaissle, por su parte, busca un delantero y un nuevo número 10 para enero, mientras que Hall podría enfrentarse al United cuando visite St James' Park el 2 de diciembre.