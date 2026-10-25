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El Newcastle United logró el domingo una victoria vital por 2-0 ante el Crystal Palace, que aumentó la presión sobre el cuestionado entrenador Pierre Sage. Por su parte, Dango Ouattara marcó un gol decisivo en la segunda parte para darle al Brentford un trabajado empate a 1-1 frente al Hull City. Estos resultados dejan al Newcastle octavo y al Brentford sexto, mientras que el Palace languidece en la 17.ª posición.

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Newcastle agrava los males del Crystal Palace

Newcastle ha agravado los problemas del Crystal Palace en Selhurst Park tras una pésima segunda parte de los locales. Después de una primera mitad para olvidar, el equipo de Matthias Jaissle golpeó nada más reanudarse el partido. Apenas un minuto después del descanso, Will Osula remató a la red un excelente centro de Jacob Murphy para adelantar a los visitantes. Harvey Barnes marcó el segundo poco antes de la hora de juego, aprovechando una ajustada decisión por fuera de juego que antes había privado de un gol a Joe Willock. El resultado deja a Newcastle con 11 puntos y su primera portería a cero desde agosto, mientras que el Palace sigue con solo siete.

Hull mantiene su invicto en casa

En el otro partido del domingo, Hull amplió su racha de imbatibilidad en el MKM Stadium, pero no logró llevarse los tres puntos ante Brentford. Los locales se adelantaron en el minuto 24 después de que Aaron Hickey no consiguiera controlar un pase y cometiera falta sobre Tim Iroegbunam dentro del área. Oli McBurnie asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y marcó con seguridad por la esquina inferior derecha, su primer gol en la Premier League en más de 900 días. Aunque Caoimhin Kelleher adivinó la dirección del lanzamiento, no pudo detenerlo, y Hull se fue al descanso con una merecida ventaja.

Ouattara rescata un punto para Brentford

Brentford reaccionó bien tras el descanso y rescató un valioso punto a domicilio. En el minuto 63, tras una falta de atención defensiva de los locales, Igor Thiago encontró a Ouattara, que marcó sin apenas oposición para empatar. Jaidon Anthony buscó el segundo gol de los visitantes y obligó a Konstantinos Tzolakis a intervenir. En los últimos minutos, Mohamed-Ali Cho envió un centro a Joe Gelhardt, pero su remate se marchó fuera y ambos equipos se repartieron los puntos. Brentford ocupa ahora la sexta posición con 11 puntos, mientras que Hull es décimo con 10.

¿Qué viene ahora?

Newcastle aspira a subir en las próximas semanas desde su actual octava posición. Mientras tanto, el Palace necesita desesperadamente un resultado positivo para aliviar la creciente presión sobre Sage. Brentford y Hull deben preparar sus próximos partidos para conseguir victorias cruciales en la liga.