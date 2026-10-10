El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, acaparó todas las miradas durante el clásico ante el Al-Hilal, tras marcar un gol destacado en la portería de su compatriota Yassine Bounou, guardameta del "Líder", la noche del sábado, en el marco de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, logrando así un récord histórico según la red "Opta", especializada en estadísticas de fútbol.

El gol de En-Nesyri llegó en el minuto 22 de la primera parte, después de aprovechar un pase extraordinario de su compañero Marwan Al-Sahafi, antes de ejecutar un disparo potentísimo que se alojó en la red, en una jugada que reflejó la precisión del delantero marroquí y su capacidad para aprovechar las ocasiones en los grandes enfrentamientos.

Según la red "Opta", el gol de En-Nesyri es el primero que el Al-Ittihad marca ante el Al-Hilal desde fuera del área en la Liga de Profesionales saudí, desde el gol de Saud Abdulhamid en abril de 2021, dejando el delantero marroquí su huella en el historial de enfrentamientos entre los dos eternos rivales con un registro estadístico llamativo.

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El carácter especial del gol de En-Nesyri no se limitó a esta estadística, ya que se convirtió en el quinto jugador marroquí que logra batir la portería de Bounou en la Liga de Profesionales saudí, sumándose a una lista que incluye a sus compatriotas Abderrazak Hamdallah, Karim El Berkaoui, Mourad Batna y Romain Saïss.

Este logro refleja la singularidad del duelo entre En-Nesyri y Bounou, a quienes une una relación especial en las filas de la selección marroquí, pero que se convirtieron en rivales durante el clásico, después de que el delantero del Al-Ittihad lograra sorprender al portero del Al-Hilal con un disparo potente que no pudo detener.

De este modo, el gol de En-Nesyri no fue solo un intento exitoso de dar al Al-Ittihad la ventaja en uno de los partidos más importantes de la jornada, sino que tuvo connotaciones estadísticas destacadas, al poner fin a una espera de más de cinco años para un gol del Al-Ittihad desde fuera del área ante el Al-Hilal, e inscribir su nombre en una reducida lista de jugadores marroquíes que han batido la portería de Bounou en la Liga de Profesionales saudí.







