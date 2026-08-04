Mitchel Bakker puede buscarse un nuevo club con efecto inmediato. Al neerlandés le queda un año de contrato en el Atalanta, pero puede marcharse gratis.

Así lo informa el periodista Ben Jacobs, habitualmente fiable. Sabe que el Atalanta considera “prescindible” al lateral de 26 años y el club ya le ha comunicado que puede salir.

El verano pasado, Bakker ya parecía estar muy cerca de un traspaso, pero entonces se rompió el ligamento cruzado de forma muy desafortunada. En parte por ello, esta temporada solo disputó 8 minutos en la Serie A.

El zurdo jugó en el Ajax, el Paris Saint-Germain y el Bayer Leverkusen antes de firmar por el Atalanta en 2023. Allí todavía tiene contrato hasta mediados de 2027, pero no lo cumplirá.

Por ahora, no está claro dónde estará el futuro de Bakker. Anteriormente, el internacional juvenil de los Países Bajos fue vinculado con el Celtic. Además, habría clubes de la Süper Lig turca al acecho.

A pesar de la inminente salida de Bakker, el Atalanta seguirá contando con un neerlandés en activo: Marten de Roon. El centrocampista se ha convertido ya en capitán e icono del club.