El NEC tropieza y el FC Twente lo aprovecha: los Tukkers suben al tercer puesto

La lucha por los puestos europeos en la VriendenLoterij Eredivisie cambió el domingo. El FC Twente goleó 4-0 al Sparta Rotterdam, mientras el NEC perdió 2-1 con el FC Groningen. Así, los Tukkers superan al NEC y son terceros.

FC Twente - Sparta Rotterdam 4-0

El Twente dominó la primera parte: los visitantes apenas inquietaron y los Tukkers perdonaron dos veces el gol.

El conjunto de John van den Brom golpeó dos veces el larguero: primero Sam Lammers con un disparo de giro y luego Thomas van den Belt con una media chilena. El Sparta apenas respondió con un tiro alto de Tobias Lauritsen.

Tras el descanso, el Twente siguió creando peligro. Van den Belt volvió a intentarlo, pero su remate tras un córner lo detuvo el portero.

Sin embargo, poco después definió de cerca tras un centro de Bart van Rooij: 1-0. Acto seguido llegó el segundo, también de él, tras una serie de rebotes. En el área, el balón le quedó a Van den Belt, que remató con fuerza y amplió la ventaja: 2-0.

A veinte minutos del final, el islandés Kristian Hlynsson sentenció el partido con un bonito remate de cabeza tras otra jugada de Van Rooij: 3-0. El equipo de Maurice Steijn sufrió aún más. A doce minutos del final, Daan Rots marcó el cuarto al rematar con fuerza un pase atrás: 4-0.

FC Groningen - NEC 2-1

El NEC empezó fuerte y creó dos claras ocasiones por medio de Brian Linssen. En el minuto 12 le anularon un golazo —al estilo Maicon— por fuera de juego. Poco después, no pudo aprovechar un buen pase en profundidad de Sandler. Así, el marcador se mantuvo 0-0 durante mucho tiempo en el Euroborg.

Sin embargo, justo antes del descanso, Tjaronn Chery perdió el balón en la esquina y, tras varios rebotes, Younes Taha centró para que Marco Rente tocara lo justo y marcara el 1-0.

En la segunda parte, un contraataque local acabó con el balón en Land, cuyo disparo, desviado por un defensa, subió el 2-0 en el 51'.

A un cuarto de hora del final, Danilo falló una ocasión clara para el NEC, pero en el córner posterior Darko Nejasmic cabeceó con fuerza y recortó distancias: 2-1.

En el 83, Önal parecía empatar tras centro de Ouaissa, pero también se anuló por fuera de juego. El extremo apareció en el segundo palo y remató un centro de Sami Ouaissa, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. En los últimos segundos, Youssef El Kachati vio cómo le anulaban otro gol, acabando con las esperanzas del NEC.