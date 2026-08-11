El NEC acabó con el Olympiacos en una vibrante vuelta. Los visitantes griegos llegaron a ponerse por delante en la segunda mitad, pero un gol de Bryan Linssen forzó la prórroga, tras el 0-0 de la semana pasada. Ante los diez jugadores del Olympiacos, el NEC terminó imponiéndose gracias a un gol de Emre Mor: 2-1. Los de Nimega ya pueden centrarse en el último obstáculo hacia la Champions League: el playoff contra el Bodø/Glimt.

Dick Schreuder apostó por una alineación aún más ofensiva de lo habitual, con Noé Lebreton como centrocampista central junto a Darko Nejasmic. Además, Dusan Tadic fue titular, al igual que Philippe Sandler, que esta semana ni siquiera había entrenado con el grupo.

El NEC comenzó fuerte el partido y generó peligro en varias ocasiones por medio de su capitán Tjaronn Chery. A los diez minutos, uno de sus intentos acabó en la parte inferior del larguero tras tocar en el portero Balsa Popovic. Después, los de Nimega encajaron dos contratiempos.

Sami Ouaissa pareció sufrir un tirón muscular y tuvo que ser sustituido por Emre Mor. Sin embargo, ese cambio se retrasó casi tres minutos debido a un pendiente atascado de Mor. Cinco minutos después, Sandler también tuvo que abandonar el partido: fue sustituido por Brayann Pereira. Además, Gonzalo Crettaz sostuvo al equipo local con una gran intervención ante Gelson Martins, que se había plantado solo.

Tras el descanso, el NEC recibió de inmediato un golpe durísimo. Gustavo Sa se marchó con facilidad de Lebreton, puso el balón al área y, tras pasar por las manos de Crettaz, la pelota acabó en los pies de Ayoub El Kaabi. El delantero golpeó de inmediato y con precisión letal: 0-1.

El NEC necesitó un momento para reponerse del gol encajado, pero después volvió a lanzarse al ataque. Generó peligro por medio de Mor y Bryan Linssen, aunque el portero Popovic fue creciendo cada vez más en el partido. Hasta que en el minuto 70 llegó por fin el más que merecido empate: Tadic cambió el ritmo a toda velocidad, se apoyó en Clement Bischoff y dejó el balón en bandeja a Linssen. El delantero definió después deslizándose de forma brillante: 1-1.

Locura total en De Goffert, que a continuación se encaminó hacia un final lleno de tensión. Esa alegría aumentó todavía más a diez minutos del final, cuando Kostas Fortounis fue expulsado por roja directa tras una dura entrada sobre Nejasmic. Durante mucho tiempo pareció que todo desembocaría en una prórroga, y el gol del suplente Kaj Sierhuis no cambió eso. Mor había estado en fuera de juego en la jugada previa, por lo que el tanto fue anulado.

En la prórroga, el exgran talento enmendaría su error. El balón le cayó con mucha fortuna a Mor tras tocar en Sierhuis, y este no dudó en marcar el 2-1. Así, el NEC se clasifica para el playoff de la Champions League. Si allí logra superar al Bodø/Glimt, el fútbol de la Champions League llegará definitivamente a Nimega.