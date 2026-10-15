El NEC no logró ganar su primer partido en casa en la fase principal de una competición europea en 18 años. En el Goffertstadion, el equipo de Nimega fue superior al Levski Sofía, pero el conjunto búlgaro aprovechó mejor sus ocasiones y se lleva un punto a Bulgaria: 1-1. El único gol del NEC, obra de Tjaronn Chery, llegó tras un error garrafal del portero Svetoslav Vutsov.

El NEC empezó con autoridad ante su afición, que ya se levantó de sus asientos varias veces en los primeros minutos. Chery probó suerte con un disparo peligroso y, poco después, Clément Bischoff apareció ante la portería, pero la defensa del Levski intervino justo a tiempo.

Bischoff, que estaba jugando a gran nivel, volvió a destacar poco después con un centro para Chery. Vutsov atrapó su cabezazo con una gran intervención y luego vio con alivio cómo Kevin Kers mandaba el rechace por encima del larguero.

El Levski, dirigido por el exentrenador del Fortuna Júlio Velázquez, fue entrando cada vez más en el partido y encontró con mayor frecuencia los espacios que dejaba el NEC. Everton Bala estuvo cerca de poner el 0-1, pero estaba en fuera de juego.

A diez minutos del descanso, los búlgaros sí golpearon. Vutsov hizo llegar el balón a Reinaldo con un pase preciso. Este superó en fuerza y velocidad a Perr Schuurs y después también dejó atrás con habilidad a Gonzalo Crettaz: 0-1.

El NEC arrancó con fuerza la segunda mitad y fue claramente superior, pero Chery, Noé Lebreton, Tadic y Deveron Fonville desaprovecharon sus ocasiones. El cabezazo de este último desde cerca se quedó a las puertas del gol.

El empate llegó finalmente a mediados de la segunda parte. Vutsov cometió un error garrafal al entregar el balón directamente a los pies de Chery y, esta vez, el veterano surinamés no perdonó: 1-1. El NEC quiso ir de inmediato a por más y generó peligro por medio de Tadic, cuyo disparo fue detenido por muy poco.

Con la conocida táctica arriesgada de Dick Schreuder, el peligro del contragolpe búlgaro nunca estuvo lejos. Así quedó claro cuando Armstrong Oko-Flex apareció de repente ante Crettaz. El portero evitó con una gran reacción un 1-2 que habría ido en contra de lo visto sobre el terreno de juego.

En los últimos instantes, el NEC apretó una vez más. Vutsov detuvo un potente disparo de Bryan Linssen y después también respondió a un remate lejano de Dennis Geiger.



