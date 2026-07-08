El NEC recibe una suma récord por Basar Önal: el jugador clave reporta millones más de lo previsto

El NEC y el Lille OSC han acordado el traspaso de Basar Önal, informa Fabrizio Romano. El club de Nimega recibirá 12,5 millones fijos y hasta 2 millones en bonificaciones.

El fichaje de Önal (22) se venía gestando desde hace semanas: el internacional juvenil turco ya no jugó el miércoles, cuando el NEC perdió 2-3 contra el MSV Duisburg en un amistoso.

Los medios neerlandeses hablaban de 9,5-10 millones, por lo que el récord de salida de Robin Roefs al Sunderland (10,5) no se habría batido.

Sin embargo, Romano asegura que la cifra supera en varios millones esa estimación. Los 12,5 millones fijos ya superan el récord de Roefs, y podrían llegar a 14,5 con bonificaciones.

Además, De Graafschap recibirá un 10 % de la venta, lo que le aportará más de un millón de euros.

Son tiempos sin precedentes para el NEC, que en los últimos años ha ido obteniendo cada vez más ingresos por traspasos. Por ejemplo, el pasado invierno, Kento Shiogai se marchó al VfL Wolfsburgo por 9,5 millones de euros.

Sin embargo, Önal podría perder pronto el récord, ya que se espera el traspaso de Kodai Sano.

El japonés aspira a fichar por el TSG Hoffenheim, que ya ofreció 15+2 millones. Se prevé que la cifra aumente.

Además, el Lille busca fichar a otra estrella de la Eredivisie: Gjivai Zechiël. El técnico Davide Ancelotti lo quiere, pero el Feyenoord aún no acepta ninguna oferta.