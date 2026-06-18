El NEC recibe una oferta astronómica por Kodai Sano: se avecina un traspaso récord

El TSG Hoffenheim ha ofrecido unos quince millones de euros por Kodai Sano, según Mounir Boualin de SoccerNews. El NEC analiza la propuesta.

Desde hace meses se conocía el interés del Hoffenheim en Sano, aunque compite con VfB Stuttgart y PSV, entre otros, por el japonés de 22 años.

Si el NEC la acepta, será la venta más cara de su historia.

El récord actual lo tiene Robin Roefs, vendido al Sunderland por 10,5 millones.

Sin embargo, todo indica que el NEC lo rechazará, pues, según medios alemanes, pide veinte millones.

Stuttgart y PSV aún no han presentado ofertas oficiales, y se mencionan también clubes de la Premier League.

El centrocampista llegó al NEC en 2023 y, desde entonces, ha jugado 98 partidos oficiales con el tercer clasificado de la pasada VriendenLoterij Eredivisie.