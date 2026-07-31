El NEC pierde el ensayo general ante el Sevilla y debe cambiar el chip de cara a la Liga de Campeones

El NEC ha perdido por 1-2 el amistoso ante el Sevilla. Sami Ouaissa adelantó a los de Nimega, pero finalmente el conjunto español se llevó la victoria. El equipo de Dick Schreuder ya puede centrar toda su atención en el partido del próximo martes en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones.

Con apenas diez minutos disputados, Gonzalo Crettaz estuvo a punto de verse sorprendido. Isaac Romero interceptó el balón y se atrevió a probar suerte desde su propio campo. El disparo parecía sorprender al guardameta del NEC, pero se marchó rozando el poste.

En el minuto 23, una volea potentísima de Darko Nejasmic se estrelló en la parte inferior del larguero. El centrocampista croata del NEC se levantó técnicamente el balón y golpeó el aluminio desde unos 25 metros. Poco después, Tjaronn Chery tuvo una ocasión clarísima, pero su remate fue detenido por Alberto Flores.

Poco después, Sami Ouaissa abrió el marcador en su regreso. Los de Nimega combinaron con brillantez para superar la compacta defensa del Sevilla. Bryan Linssen y Ouaissa se encontraron con aparente facilidad en un palmo de terreno, tras lo cual el extremo logró empujar el balón a la red.

En el minuto 38, los visitantes empataron de la nada. Tras una serie de errores en la defensa del NEC, Nico Guillén pudo internarse en el área porque Brayann Pereira no intervino. Su disparo no fue despejado correctamente por Crettaz y Romero aprovechó el rechace para marcar.

Poco antes del descanso, el partido se encendió. Chery y el defensa del Sevilla Arouna Sangante se enzarzaron, lo que provocó un pequeño altercado. La segunda parte se volvió más desagradable y el árbitro Jannick van der Laan tuvo que mostrar bastantes tarjetas amarillas, ya que se fueron sucediendo las faltas.

En el plano futbolístico apenas pasó nada durante mucho tiempo. A la hora de partido entraron Dusan Tadic y Emre Mor, y a partir de ahí el Sevilla fue superior. El NEC se salvó primero en una ocasión de Álex Costa, pero tras otro error atrás acabó llegando el 1-2. Douwe Vernooij se dejó ganar la posición con facilidad y Sow empujó el balón por debajo de Crettaz: 1-2.

Los de Nimega pierden un duelo desordenado, pero ahora centran toda su atención en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones. El martes, el NEC iniciará a las 20.00 en El Pireo su lucha por la clasificación.