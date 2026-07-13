El NEC negocia con el jugador que complicó a Argentina en el Mundial

El NEC está cerca de fichar a Jamiro Monteiro, informa el periodista Mounir Boualin. El centrocampista de 32 años llega gratis tras acabar su contrato con el PEC Zwolle el 1 de julio.

Las conversaciones sobre su contrato están muy avanzadas y se espera un acuerdo pronto.

El centrocampista, nacido en Róterdam, jugó dos temporadas en el PEC, donde disputó 52 partidos, marcó cinco goles y dio cinco asistencias.

Anteriormente jugó en SC Cambuur, Heracles Almelo, FC Metz, Philadelphia Union, San José Earthquakes y Gaziantepspor.

En el Mundial sorprendió al llegar a dieciseisavos con Cabo Verde y fue titular ante España (0-0), Uruguay (2-2), Arabia Saudí (0-0) y Argentina (2-3). Los argentinos necesitaron la prórroga para avanzar.

Jeffry Fortes lo elogió en el Algemeen Dagblad: «Le han dicho muchas veces que era demasiado bajo. Pero en el fútbol hay muchos jugadores de baja estatura que han triunfado. En cuanto a su estilo de juego, se le puede comparar perfectamente con Kanté. Él tampoco es alguien que destaque por su altura».

El NEC ya se reforzó con Perr Schuurs y Kaj Sierhuis, y ahora negocia el fichaje de Emre Mor.