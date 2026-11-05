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Brian LinssenImago
Jonathan van Haaster
Traducido por

El NEC logra su segunda victoria consecutiva en la Europa League tras una gran segunda parte ante el Omonia Nicosia

NEC Nimega vs Omonia Nicosia
NEC Nimega
Omonia Nicosia
Europa League
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El NEC logró este jueves su segunda victoria consecutiva en la Europa League. Pese a su mal comienzo ante el Omonia Nicosia, el equipo de Dick Schreuder se impuso por 3-1 al conjunto chipriota. Tras el empate de Brian Linssen, Clement Bischof y, de nuevo, Linssen acabaron marcando la diferencia. El NEC suma ahora siete puntos en cuatro partidos y se ha colocado en una excelente posición para alcanzar, como mínimo, la ronda intermedia.

El NEC tuvo una primera parte bastante complicada. Al equipo de Nimega le costó contener al Omonia, que logró generar ataques peligrosos con frecuencia. Además, sufrió un contratiempo con la salida por lesión de Perr Schuurs, sustituido por Willum Willumsson. Darko Nejasmic retrocedió una línea.

Por eso, el gol con el que el Omonia se adelantó a mediados de la primera parte no fue en absoluto contrario a lo visto sobre el campo. Panagiotis Andreou asistió a Loïs Diony, que dispuso de demasiado tiempo y espacio ante la defensa del NEC y envió el balón al palo largo, fuera del alcance del portero Gonzalo Crettaz: 0-1.

El NEC tuvo que buscar el empate y dispuso de su mejor ocasión de la primera parte poco antes de la media hora. Tjaronn Chery pasó el balón al desmarque de Willumsson, cuyo centro superó a varios compañeros antes de llegar a Ayodele Thomas. El extremo de diecinueve años remató la jugada con un disparo al larguero.

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Tras el descanso, al NEC le volvió a costar arrancar, y solo la velocidad de Thomas evitó que el Omonia ampliara pronto su ventaja al contragolpe. Apenas un minuto después, Linssen marcó el empate en la otra portería. El veterano cabeceó hacia atrás un córner de Chery en el primer palo y anotó el 1-1.

El NEC jugó con mucha más energía que antes del descanso y vio la oportunidad de darle la vuelta al partido. Schreuder dio entrada, entre otros, a Dusan Tadic, recuperado de una lesión, y la decisión resultó acertada. El portero Thomas Kaminski rechazó parcialmente un disparo envenenado del serbio, pero no pudo hacer nada ante el remate de Bischoff en el rechace.

El equipo de Nimega siguió atacando con confianza y, pocos instantes después del 2-1, marcó también el 3-1. Tadic encontró el desmarque de Linssen con un magnífico pase, y este remató con precisión para marcar con ayuda de la cara interior del poste. El larguero impidió que Tadic anotara el 4-1 en los minutos finales.

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