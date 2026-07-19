El NEC llega a un acuerdo verbal para fichar a un delantero de 20 años

El NEC y el RB Salzburgo han acordado la cesión de Clement Bischoff, informa Mounir Boualin. Así, el club de Nimega suma un nuevo refuerzo.

El danés se someterá a un reconocimiento médico la próxima semana; si todo va bien, jugará cedido una temporada.

El conjunto de Nimega necesita refuerzos en ataque tras la salida de Basar Önal al OSC Lille por doce millones de euros (sin contar bonificaciones).

El delantero de veinte años llegó en 2025 procedente del Brøndby IF, que cobró dos millones de euros por su traspaso.

Esta temporada, en la Bundesliga austriaca, ha jugado 485 minutos en quince partidos, con un gol y tres asistencias.

Con anterioridad, el NEC ya había incorporado a Adam Tahaui, procedente del Vitesse, y a Kaj Sierhuis, del Fortuna Sittard. Ahora se suma Bischoff como cedido.

Además, el club está cerca de fichar a Dusan Tadic, que queda libre. Según Voetbalzone, su llegada es inminente.