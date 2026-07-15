«El NEC ficha al portero del Mundial por un millón de euros»

Mladen Jurkas fichará por el NEC, según Rudy Galetti. El club de Nimega pagará un millón de euros al FK Borac Banja Luka por el portero.

Jurkas (18) formó parte de la selección de Bosnia y Herzegovina en el Mundial, eliminada 2-0 por Estados Unidos en octavos, aunque actuó como suplente.

Jurkas, muy codiciado por el NEC, conquistó la liga con el FK Borac la temporada pasada. Además, disputó cuatro partidos internacionales con la selección sub-21 de Bosnia y Herzegovina, entre ellos un clasificatorio para la Eurocopa contra la sub-21 de los Países Bajos.

Según Galetti, el fichaje por un millón de euros está a punto de cerrarse, aunque aún se desconoce la duración del contrato.

El guardameta, de 1,93 metros y valorado en 700 000 euros, ha disputado seis partidos en la máxima categoría bosnia.

El NEC busca refuerzos para la portería tras la marcha de Jasper Cillessen, con quien no se llegó a un acuerdo de renovación, y la salida del tercer portero, Rijk Janse, como agente libre.