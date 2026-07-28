Ahmetcan Kaplan no irá al NEC, según informa Voetbal International. El club de Nimega estaba negociando con el Ajax, pero considera desorbitado el precio que piden.

En los últimos días parecía que iba a producirse un avance en las negociaciones. Ajax y NEC habían encontrado una fórmula para cerrar el acuerdo.

Sin embargo, en el último momento ha surgido un contratiempo, según VI. La noticia es un duro golpe para el propio Kaplan, que quería regresar al NEC.

Kaplan jugó la pasada temporada como cedido en el club de Nimega. Disputó un total de treinta partidos con el NEC. Marcó dos goles.

El turco tiene contrato en Ámsterdam hasta mediados de 2027. Según Transfermarkt, su valor es de siete millones de euros.











