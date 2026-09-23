El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, sorprendió a un cuarteto del Al Hilal en el debut de la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se enfrenta a su homóloga de Kuwait este miércoles, en el estadio Al Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.

Donis anunció el once titular de la selección saudí, en el que destacó el dominio del Al Nassr, con 4 de sus jugadores presentes, frente a 3 del Al Hilal, además de un jugador de cada uno de los siguientes clubes: Al Ahli, Al Ittihad, Al Qadisiyah y Al Shabab.

La sorpresa más destacada fue que Mohammed Al Owais se quedó en el banquillo en favor de Nawaf Al Aqidi, después de que este último fuera el portero titular de la selección saudí en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El técnico griego también dejó fuera del once titular a Hassan Tambakti, a pesar de que había sido el defensa titular de la selección saudí durante todo el periodo pasado, y en su lugar alineó a la dupla formada por Abdulelah Al Amri y Hassan Kadesh.

Donis también apartó de la banda derecha a la brillante dupla del Al Hilal, Mohammed Mazri y Sultan Mandash, alineando a Nawaf Boushal como lateral y por delante de él a Mohammed Abu Al Shamat como extremo.

Por su parte, Abdullah Al Hamdan lideró el ataque de la selección saudí, junto a Saleh Abu Al Shamat y Hammam Al Hammami.

La alineación de la selección saudí fue la siguiente:

Portería: Mohammed Al Owais

Defensa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al Amri - Hassan Kadesh - Muteb Al Harbi

Centro del campo: Mohammed Abu Al Shamat - Mohammed Kanno - Nasser Al Dawsari - Saleh Abu Al Shamat - Hammam Al Hammami

Ataque: Abdullah Al Hamdan

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