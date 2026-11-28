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El Napoli afrontará en enero una auténtica revolución, sobre todo en el centro del campo, donde la única certeza será Scott McTominay, siempre que también consiga llegar a un acuerdo para renovar su contrato.

El director deportivo Giovanni Manna ya se ha puesto manos a la obra para buscar jugadores jóvenes, menores de 23 años, que puedan incorporarse a la plantilla y sortear los problemas de inscripción, al menos en la Serie A, incluso aunque no haya salidas. Y, según informa Alfredo Pedulla, el nombre que cobra cada vez más fuerza es el del centrocampista del Corinthians André.

QUIÉN ES ANDRÉ: Nacido en 2006 en São Paulo, André Luiz Santos Dias, o simplemente André, se formó en las categorías inferiores del Corinthians y lleva tiempo asentado en el primer equipo. A lo largo de esta larguísima temporada ha disputado 43 partidos, seis de ellos en la Copa Libertadores, con cuatro goles y dos asistencias.

Centrocampista capaz de abarcar todo el campo, con una gran capacidad de carrera, buena lectura defensiva y, sobre todo, sentido de la oportunidad para llegar al área, en los dos últimos años se ha adueñado cada vez más del centro del campo del Corinthians, con el que también ha logrado ganar una Copa de Brasil y una Supercopa de Brasil.

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YA FUE OFRECIDO EN ITALIA: En realidad, André ya ha sido ofrecido en varias ocasiones a clubes italianos durante las dos últimas ventanas de fichajes. Primero se fijó en él la Roma y, poco después, el Milan, que estudió a fondo su perfil con Tare como director deportivo.



El acuerdo con el Milan parecía realmente a punto de cerrarse el pasado febrero, pero el rápido desmoronamiento de la estructura directiva del club dio al traste con la operación.

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EL CORINTHIANS PIDE ENTRE 15 Y 18 MILLONES: Ahora el nombre de André vuelve a estar sobre la mesa y es precisamente el Napoli el que está profundizando en las conversaciones con el jugador y el Corinthians. El club quiere convertirlo en el sucesor de Frank Zambo-Anguissa, que apunta a marcharse al Marsella seis meses antes de que termine su contrato.

Para ficharlo, sin embargo, tendrá que hacer un esfuerzo económico por su traspaso, ya que el Corinthians exige una valoración de no menos de entre 15 y 18 millones de euros para dejarlo salir. Más sencilla será, en cambio, la cuestión salarial: su sueldo se situará, con toda seguridad, por debajo del que percibe el camerunés.

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ALLEGRI QUERÍA A RABIOT: Pero la relación del Milan con esta operación no se limita a su intento de fichar a André el año pasado. En realidad, Massimiliano Allegri había pedido a De Laurentiis y Manna desde principios de verano que ficharan a un centrocampista, pero no a uno cualquiera, sino a Adrien Rabiot, a quien él había contribuido a llevar a Milán.

Cuando hizo esa petición, la relación de Rabiot con Amorim y su papel en la nueva etapa del Milan aún no habían arrancado. De hecho, el ambiente era tenso por los días extra de vacaciones que le habían concedido después de los Mundiales. La operación quedó en nada y hoy el francés negocia con el Milan la renovación de su contrato, que vence el 30 de junio de 2028 y tiene una opción hasta 2029. Las esperanzas del entrenador se reducen, pero, si no hay acuerdo, todo volverá a estar abierto.