El duelo entre el Napoli y la Lazio terminó sin vencedor este domingo. El equipo romano se adelantó por medio de Davide Frattesi, pero, tras el descanso, el Napoli luchó hasta rescatar un punto gracias a un gol en propia puerta propiciado por una acción del destacado Noa Lang: 1-1. La Lazio sigue líder, aunque su eterno rival, la AS Roma, está a solo dos puntos y el Inter, que se enfrenta al Como el domingo por la noche, puede colocarse a solo un punto de los Biancocelesti.

No faltaron neerlandeses en este Napoli-Lazio: Sam Beukema y Lang fueron titulares en el equipo local, mientras que Kenneth Taylor y Tijjani Noslin representaron al conjunto de la capital. Josip Sutalo también salió de inicio, aunque el jugador cedido por el Ajax tuvo que retirarse a la media hora por una lesión muscular.

La Lazio fue superior en los primeros minutos. Un centro peligroso de Noslin estuvo a punto de entrar directamente y el portero del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, tuvo que intervenir ante un disparo de Gustav Isaksen. En el otro extremo, Lang también se hizo notar con un remate al que el guardameta de la Lazio, Christos Mandas, pudo reaccionar a tiempo.

Poco antes de la media hora, la Lazio golpeó primero. Noslin, que comenzó como extremo izquierdo para dejar sitio en punta a Andrea Pinamonti, avanzó desde la izquierda hacia el área y filtró un buen pase al desmarque de Frattesi, que batió con la zurda a Milinkovic-Savic por el primer palo: 0-1.

Lang firmó un buen partido y generó peligro con frecuencia mediante sus pases, regates y centros. Suyo fue el pase que originó una ocasión clarísima para Rasmus Højlund, que debería haber marcado desde cerca, pero dio tiempo a Mandas a detener el balón sobre la línea de gol.

Lang, que se ganó las iras de algunos aficionados del Napoli y vio la amarilla justo antes del descanso por frenar antirreglamentariamente un contraataque, fue decisivo en el empate del Napoli tras la reanudación. Alfonso Pedraza, defensa de la Lazio, introdujo en su propia portería un centro del neerlandés: 1-1.

El Napoli fue de inmediato en busca de la ventaja y estuvo cerca de conseguirla. Diogo Leite, sustituto de Sutalo, despejó casi sobre la línea de gol un remate de Kevin De Bruyne al que le faltó velocidad. El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, intentó recuperar el control con las entradas de Fisayo Dele-Bashiru y Manuel Lazzari por Pinamonti y Floriani Mussolini.

La Lazio recuperó parte del control e incluso pareció encaminada al 1-2 en los últimos minutos, pero una excelente intervención de Beukema frenó a Isaksen. El marcador se quedó en 1-1, un resultado que le sirve de poco, una vez más, al Napoli, décimo clasificado.