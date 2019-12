Napoli despide a Ancelotti tras clasificar a octavos de Champions

El entrenador italiano, cesado por el club de la Serie A pese a conseguir avanzar de ronda; suena para el Arsenal.

El ha decidido este martes destituir a Carlo Ancelotti, hasta hoy entrenador del conjunto de la . El equipo napolitano venció al 4-0 en el San Paolo y confirmó su pasaporte para los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, el Napoli anunció la salida del ex preparador del .

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

Pese a golear al Genk en la y sellar su clasificación a la siguiente ronda de la Champions como segundo del , las miradas se habían puesto sobre Ancelotti. "Es una evaluación que hará el presidente. Nos veremos mañana. Entonces veremos qué hacer. No me dijeron nada, preparé el partido. ¿Renunciar? Nunca lo hice en mi vida", aseguraba el entrenador tras el triunfo en casa.

La fase de grupos de la Champions concluyó de la mejor manera posible para el Napoli, aunque quedó en segundo lugar. Sin embargo, en la Serie A, el conjunto napolitano está luchando mucho para encajar una buena temporada. "Este es un equipo que tiene calidad, pero lo está demostrando en la Liga de Campeones y no en la liga, donde estamos muy por detrás", reconocía el estratega. "Mañana con el presidente tomaremos la decisión correcta para Napoli. Espero seguir en el banquillo. No tengo que tomar decisiones, el presidente decidirá si podemos seguir adelante o no", insistía.

Distintas versiones en indican que la salida de Ancelotti obedece especialmente a la presunta mala relación entre el técnico y el presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Y es que a los malos resultados y flojos partidos en Serie A, se le sumaron problemas entre el directivo y el entrenador porque la plantilla no concentró en algunos encuentros, pese a que el presidente lo solicitó.

Por otro lado, algunas informaciones en afirman que Ancelotti podría coger el banquillo del , que hace una semana despidió a Unai Emery y que ahora mismo es dirigido interinamente por el ex jugador Gunner Fredrik Ljungberg.