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El Nápoles ha aparecido por sorpresa como pretendiente de Gavi, centrocampista del Barcelona, mientras el internacional español tiene dificultades para jugar con regularidad a las órdenes de Hansi Flick. Según se informa, el gigante italiano está dispuesto a poner a prueba la firmeza del club azulgrana con una oferta importante en el próximo mercado de fichajes de invierno.

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El Nápoles se suma a la carrera por Gavi

El panorama del fútbol europeo podría estar a las puertas de un cambio de gran calado después de que el Nápoles haya surgido como un serio aspirante a fichar a Gavi, canterano del Barcelona. Según Calciomercato, el club napolitano ya ha iniciado contactos con el Barcelona para explorar la posibilidad de una operación.

La intención del equipo de la Serie A es reforzar el centro del campo tras una serie de lesiones que han mermado las opciones de Massimiliano Allegri en la plantilla. El conjunto italiano quiere incorporar la intensidad y la calidad técnica de Gavi mientras lucha por lograr éxitos en las competiciones nacionales.

Durante el pasado mercado de verano, el Manchester United intentó ficharlo, pero el centrocampista rechazó rápidamente sus avances. Gavi estaba decidido a quedarse en el Barcelona tras un buen final de la temporada pasada, en el que se recuperó de una lesión de rodilla, fue titular en ocho de los últimos nueve partidos de LaLiga y afianzó su puesto en la convocatoria de España para el Mundial.

El Barcelona fija su precio

Pese a que Gavi es uno de los favoritos de la afición y se formó en la célebre cantera de La Masia, el Barcelona parece cada vez más dispuesto a venderlo si las condiciones económicas son las adecuadas. Según se informa, el club estaría preparado para autorizar su salida si recibe una oferta cercana a los 40 millones de euros.

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Por ello, el Nápoles ha estudiado la posibilidad de fichar a Gavi en el próximo mercado de invierno. El director deportivo Giovanni Manna se ha puesto en contacto con el entorno del centrocampista para conocer su disposición a cambiar de club. La opción ideal para el Nápoles sería una cesión inicial con opción de compra, que le permitiría incorporar al internacional español sin asumir un gran desembolso inicial.

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La competencia se intensifica

El interés del club italiano se debe principalmente a los pocos minutos que Gavi ha disputado a las órdenes de Flick esta temporada. El centrocampista de 22 años, muy querido por la afición, solo ha jugado 211 minutos en ocho partidos con el Barcelona hasta ahora y ha sido titular en apenas dos ocasiones.

Esta falta de continuidad ha hecho que Gavi pierda posiciones en la jerarquía de la plantilla del club catalán. En estos momentos, el español está por detrás de jugadores como Pedri, Rodri, Fermin Lopez, Dani Olmo e incluso Marc Bernal en la lucha por un puesto de titular en el centro del campo.

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Un palmarés destacado pese a sus dificultades recientes

Pese a sus actuales dificultades para disfrutar de minutos, la trayectoria de Gavi en el Barcelona sigue siendo impresionante. El joven centrocampista suma 174 partidos con el club en todas las competiciones, con 10 goles y 18 asistencias, y ha contribuido a que el conjunto catalán conquiste tres títulos de LaLiga, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.