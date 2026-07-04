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Simone Gervasio

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El Nápoles se interesa por Mbokazi, y su agente afirma: «Lo están siguiendo, está preparado. Me gustaría conocer a Allegri»

SSC Nápoles
Fichajes
Serie A
M. Mbokazi

Mbekezeli Mbokazi, central zurdo sudafricano de 2005 que juega en el Chicago Fire, suena para la defensa del Nápoles.


Su agente, Basia Michaels, ha hablado con Stile TV.

HABLA EL AGENTE - «Hay mucho interés en torno al jugador. El Nápoles lo sigue de cerca y el Chicago Fire gestiona la situación con atención. No he hablado con el director deportivo del Nápoles, pero sé que el club italiano lo observa. Los estadounidenses quieren traspasarlo, pero hace falta el club adecuado y una oferta adecuada. Si el Nápoles fuera una opción concreta y los clubes llegaran a un acuerdo, la operación podría concretarse».


Mbokazi me ha dicho que se siente preparado para una nueva experiencia y que le gustaría jugar en Italia. Por ahora hay interés de Bélgica, Alemania e Italia, pero ningún contacto concreto con el club. También se menciona al Brentford y al Nottingham Forest, pero aguardamos propuestas firmes. No conozco a Allegri, pero, si se da la oportunidad, me encantará conocerlo a él y a la ciudad de Nápoles. Si todo sale bien, me gustaría estar allí con Mbokazi antes de que termine agosto. Por ahora, es solo una esperanza».

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