El Nápoles presenta un recurso oficial contra la sanción de dos partidos a Massimiliano Allegri tras su airado estallido en la banda ante la Roma

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El Napoli ha confirmado oficialmente que recurrirá la sanción de dos partidos impuesta a su entrenador, Massimiliano Allegri. El veterano técnico fue sancionado tras una serie de acalorados enfrentamientos durante un dramático partido de la Serie A disputado el pasado fin de semana.

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El Nápoles recurre la sanción a Allegri

El temperamento vehemente de Allegri le ha vuelto a meter en problemas, pero su nuevo club no piensa aceptar la sanción sin presentar batalla. El Nápoles ha anunciado formalmente que recurrirá la suspensión de dos partidos impuesta recientemente a su entrenador tras los incidentes ocurridos durante el emocionante empate 3-3 del sábado ante la Roma en el estadio Diego Armando Maradona.

El club confirmó su postura en un breve comunicado público: «SSC Napoli: tras solicitar acceso a los documentos, recurriremos la sanción de dos partidos impuesta al entrenador Massimiliano Allegri».

Una protesta en la banda acaba en tarjeta roja

Todo comenzó cuando Allegri dirigió su enfado al equipo arbitral tras el empate de Leonardo Balerdi en los últimos minutos del 3-3 ante la Roma. El gol se dio por válido sin que el árbitro revisara el monitor a pie de campo. Según los informes, el entrenador del Nápoles se dirigió específicamente al cuarto árbitro, Juan Luca Sacchi, y gritó «si no anulas este gol...», antes de que le mostraran la tarjeta roja.

Según informó Football Italia, Allegri, furioso, gritó «¿qué he dicho? ¡Dime qué he dicho!» mientras lo acompañaban fuera del área técnica. En una escena habitual en sus momentos de mayor pasión, se quitó la chaqueta con rabia antes de marcharse, aunque regresó instantes después mientras miembros del cuerpo técnico del Nápoles intentaban apartarlo.

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Allegri se perderá el reencuentro con la Juventus

La sanción llega en un momento especialmente delicado para el técnico italiano. La Lega Serie A confirmó el lunes por la tarde que Allegri ha sido suspendido durante dos partidos, por lo que se perderá el encuentro del miércoles ante el Monza y su esperado regreso al campo de su antiguo club, la Juventus, el domingo.

El reciente tropiezo ante la Roma, sumado a la derrota anterior frente al Venezia, ha hecho que el Nápoles caiga puestos en la clasificación de la Serie A. El club ocupa actualmente la décima posición con 11 puntos, a 11 del líder, el Inter, tras ocho partidos.

De su salida del Milan a la reconstrucción del Nápoles

Allegri se hizo cargo del Nápoles en verano con un contrato de tres años y sustituyó a Antonio Conte. Su nombramiento llegó poco después de que el Milan lo destituyera al final de la temporada pasada, tras no lograr la clasificación del club para la Champions League.