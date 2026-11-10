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El Nápoles sigue muy de cerca al extremo del Chelsea Jamie Gittens, mientras Massimiliano Allegri planea refuerzos cruciales para enero. Con el equipo italiano desesperado por salvar la temporada, el jugador de 22 años se ha convertido en un objetivo prioritario junto a Gustavo Varela, del Monza.

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Allegri busca renovar la plantilla en enero

El Nápoles sigue de cerca al extremo del Chelsea Gittens de cara al próximo mercado de fichajes de enero. El entrenador Allegri busca activamente refuerzos en ataque para darle la vuelta a la complicada temporada del club.

El técnico italiano ha señalado el último tercio del campo como una zona que necesita mejoras inmediatas. Gittens, que ha mostrado un gran potencial, es considerado actualmente un candidato ideal para aportar aire fresco al Nápoles en la segunda mitad de la temporada.

El extremo del Chelsea cumple los requisitos del Nápoles

Según Corriere dello Sport, cada vez es más posible que el extremo inglés de 22 años abandone Stamford Bridge en el nuevo año. Además, cumpliría sin problemas los estrictos requisitos del Nápoles para confeccionar su lista de inscritos gracias a la normativa de la liga relativa a los jugadores jóvenes.

Sin embargo, sacarlo del club de la Premier League probablemente exigiría un desembolso considerable. La Roma, rival del Nápoles en la liga, estuvo muy cerca de ficharlo durante el pasado mercado de verano, pero el Chelsea rechazó tajantemente su primera oferta de 43 millones de euros.

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Varela y otros objetivos para el centro del campo

Gittens no es el único jugador destacado en la amplia lista de objetivos del Nápoles. El delantero del Monza Varela se ha convertido en uno de los favoritos de Allegri tras una brillante campaña individual. El futbolista de 21 años encabeza actualmente la tabla de goleadores de la Serie A con nueve tantos en liga y recientemente recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Portugal.

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El Nápoles ya ha establecido contacto directo con los representantes de Varela para hablar de un posible traspaso. Para el centro del campo, el club también está interesado en el joven del Sassuolo Darryl Bakola, que cumple 19 años este mes. Sin embargo, la estrella del Mónaco Mamadou Coulibaly sigue siendo su principal objetivo para esa posición.

Las limitaciones económicas marcan la estrategia invernal

Pese al deseo expreso de Allegri de contar con jugadores capaces de tener un impacto inmediato, cualquier operación importante estará muy condicionada por la situación económica del club. La directiva del Nápoles tendrá que ajustarse a unos límites presupuestarios estrictos, por lo que un fichaje de 40 millones de euros por un objetivo prioritario como Coulibaly podría acabar siendo imposible.

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Por ello, los responsables de los fichajes podrían centrarse en cesiones a corto plazo en lugar de traspasos definitivos. Mientras tanto, ya se están planificando salidas para equilibrar la plantilla: se espera que Noa Lang abandone el club definitivamente en enero, mientras que Lorenzo Lucca saldría cedido.