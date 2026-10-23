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El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha desmentido rotundamente los nuevos rumores de que se prepara para ceder el control del club italiano tras una reciente reunión en la ciudad. El veterano productor cinematográfico también reveló que anteriormente rechazó una oferta de varios miles de millones de euros de inversores de Oriente Medio.

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El presidente del club descarta los rumores de venta

De Laurentiis ha reiterado que el Napoli seguirá en sus manos después de que Corriere dello Sport informara de una nueva reunión con el empresario italoestadounidense Matt Rizzetta. Desde que rescató al club, entonces en bancarrota y en la Serie C, el 6 de septiembre de 2004, el dirigente de 77 años ha presenciado la conquista de siete grandes títulos, entre ellos los de la Serie A de 2022-23 y 2024-25. Sin embargo, las recientes conversaciones con el accionista mayoritario del Napoli Basket reavivaron los rumores de compra, confirmados inicialmente en mayo.

Las ofertas multimillonarias no le tientan

IMAGO

Durante los 22 años de gestión del italiano, el club del sur también conquistó la Serie C en 2005-06, además de tres Copas de Italia (2012, 2014 y 2020) y dos Supercopas de Italia (2014 y 2025).

Al aclarar su postura este jueves en una entrevista en Radio Kiss Kiss recogida por Sky Sport Italia, De Laurentiis detalló sus negociaciones anteriores con el consorcio de Rizzetta y con interesados de Oriente Medio: «El Napoli no está en venta. Los árabes me ofrecieron 3.500 millones de euros, pero no quería retirarme. Todavía sé hacer películas y también sé de fútbol, del que no sabía nada. Aprendí pese a innumerables dificultades.

«Hace aproximadamente un año recibí una solicitud de reunión de Matt Rizzetta, a quien no conocía. Respondí por cortesía. Me presentó a un par de fondos a los que representaba y que querían comprar el Napoli.

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«Esto ocurrió entre febrero y marzo del año pasado. Pusimos a sus abogados en contacto con los nuestros. Queríamos evaluar la propuesta, incluido quién estaba detrás, aunque nunca llegamos a iniciar un proceso de diligencia debida.

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«Querían pagar una parte de los 2.000 millones de euros al firmar y el resto durante los tres años siguientes. Al principio me dijeron que seguiría dirigiendo el club y que iría reduciendo gradualmente mi papel hasta convertirme finalmente en presidente honorario. Pedí garantías de que continuaría el trabajo que habíamos hecho durante 22 años al frente de la entidad. Sentía una responsabilidad hacia los aficionados del Napoli de todo el mundo.

«El dinero importa, pero es lo último. Matt Rizzetta me dijo que tenía dos o tres fondos detrás, pero los 2.000 millones de euros llegarían a lo largo de los años, no de una sola vez».

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Prefiere compradores locales a estadounidenses

En mayo, el máximo dirigente del club habló por primera vez de posibles ofertas de compra y afirmó: «El problema no es el dinero. Es si un sucesor puede dirigir también con el corazón». Sobre su última reunión con Rizzetta en Nápoles este jueves, De Laurentiis añadió: «Estoy encantado de recibirlo. Él me invitó en Estados Unidos a ver un partido de baloncesto.

«Cuando saca el tema de vender el Napoli, le digo que no vuelva a empezar con este culebrón. Quiero construir el estadio, y eso exigirá un compromiso enorme, también físicamente. Probablemente él habría estado contento con el Maradona. Con un nuevo estadio en otro lugar, sería maravilloso convertir el terreno del Maradona en un gran parque lleno de zonas verdes.

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«Por ahora no he decidido vender, pero, si lo hiciera, preferiría vendérselo a alguien de Nápoles antes que a un estadounidense.

«Todos sabemos con quién tratamos en nuestra propia tierra. Si alguien de Nápoles quisiera sucederme dentro de dos, tres o cinco años, me parecería bien. He trabajado durante 22 años para gente maravillosa».

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El proyecto del estadio centra sus planes de futuro

Getty Images

En lugar de considerar ofertas de fondos de inversión extranjeros, De Laurentiis centrará ahora sus esfuerzos en dotar al club de un nuevo estadio moderno fuera del Estadio Diego Armando Maradona. Mantener la propiedad íntegra garantiza la estabilidad en la directiva mientras el equipo, ganador de dos Scudetti recientes, sigue compitiendo en la Serie A y la Champions League. Es probable que cualquier futuro traspaso de la propiedad espere hasta que aparezca un comprador napolitano en los próximos cinco años.