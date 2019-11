El Nápoles busca ponerle a Fabián una cláusula brutal: 180 millones

De Laurentiis no quiere traspasar al ex bético y quiere "blindarle" ante el interés de Barça y Madrid

Pocos jugadores de Europa están más cotizados que él. Y es que el futuro de Fabián Ruiz sigue en el aire. El jugador del SC sigue siendo el gran deseado por parte del y del FC , pero el cuadro partenopeo no quiere desprenderse de él y está dispuesto a tirar la casa por la ventana para lograr su "blindaje". En las últimas horas, el diario "Corriere dello Sport" apunta, ante las especulaciones sobre un supuesto interés de FC Barcelona y Real Madrid por Fabián Ruiz, que el andaluz recibirá una propuesta para ser blindado hasta 2025, con un salario superior a los dos millones de euros y una cláusula de rescisión que podría alcanzar los 180 millones.

El presidente del club italiano, Aurelio De Laurentiis, también es un duro negociador y no mantiene una gran relación con el Real Madrid tras el fichaje fallido de James Rodríguez este verano. Y ya ha dicho en varias ocasiones que no tienen ningún deseo de traspasar al jugador de Los Palacios, una de las grandes sensaciones no sólo de la , sino del panorama mundial. Es un secreto a voces que el Real Madrid está interesado en reclutarle como sea, mientras que el Barça ya intentó fichar a Fabián Ruiz en 2017, ofreciéndole una oferta para unirse al filial del club. Entonces, el se negó a dejarlo marchar por sólo 2 millones de euros y ahora, siendo Fabián propiedad del Nápoles, les costará una fortuna.

Destinado a que Barça y Madrid se peleen por su fichaje, Fabián Ruiz es el mediocampista de moda en Europa. El futbolista sevillano de 23 años, fichó por el Nápoles italiano, que el pasado verano de 2018 desembolsó algo más de 30 millones al Real Betis por sus servicios. Habitual en las filas del equipo de Carlo Ancelotti, explotó en el equipo verdiblanco antes de dar el salto a la Serie A. Le costó seis jornadas debutar en el San Paolo, pero a partir de ahí ha sido importante en los planes del equipo napolitano, siendo pieza clave en la selección Sub.21 y en la absoluta. Ahora el Nápoles lo tiene claro: quiere renovarle y ponerle una cláusula imposible: 180 "kilos". Casi nada al aparato.