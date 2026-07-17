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Abdelmawgood Samir

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El Nantes pierde la paciencia con Mustafa Mohamed: ¡tiene que quedarse en casa!

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Francia

El Nantes francés atraviesa una crisis con su delantero egipcio, Mustafa Mohamed, quien no se ha presentado a ningún entrenamiento desde el 24 de junio, cuando el equipo reanudó las sesiones, y se niega a jugar en la segunda división tras el descenso del club.

El entrenador, Michel Der Zakarian, lo confirmó el jueves: «No sabemos dónde está. Le llamamos y a veces no contesta; parece que no quiere acudir a los entrenamientos. Es culpa suya, no nuestra. Si no quiere venir, que se quede en casa».

El club le suspendió el sueldo y le envía mensajes diarios, pero él solo se ha manifestado a través de su cuenta de Instagram.

El delantero, que llegó al Canario hace cuatro años y ha marcado 29 goles en 136 partidos, aspiraba a jugar competiciones europeas antes del descenso y no fue convocado para el último Mundial con Egipto.

La crisis llega en un momento en que el verano del Nantes parecía prometedor: los fichajes ilusionan y el regreso de Der Zakarian como entrenador se estrenó con un 5-0 al Fleury en el primer amistoso. pero su ausencia se alarga y genera malestar en el club.

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