El Nahda Berkane sorprende a todos con un comunicado oficial sobre Mouin Chabani y la selección de Túnez

El club marroquí Nahda Berkane ha confirmado este viernes que su entrenador tunecino, Moïne Chaabani, recibió una oferta oficial de la Federación Tunecina de Fútbol para dirigir a la selección de las «Águilas de Cartago», lo que confirma su inminente regreso a Túnez para asumir uno de los mayores retos de su carrera.

La Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi tras los malos resultados en la fase de grupos del Mundial 2026.

La Federación Tunecina nombrará en las próximas horas a Al-Shaabani como nuevo seleccionador tras fracasar las conversaciones con el francés Hervé Renard, lo que devuelve el banquillo a un técnico local después de las etapas de Lamouchi y Renard en el Mundial 2026.

El club emitió un comunicado: «Nahda Berkane informa a su afición y a la opinión pública que su entrenador, Maïn Chaabani, ha recibido una propuesta oficial de la Federación Tunecina para dirigir la selección».

El club recordó que Chaabani tiene contrato hasta 2027, pero ya había recibido dos ofertas previas de la Federación Tunecina.

El comunicado añade que la directiva ha comprendido el deseo del técnico de responder a la llamada de su país y afirma: «Dado el valor especial que representa dirigir la selección nacional, el club ha mostrado su comprensión ante esta solicitud». y en el marco de las relaciones de hermandad, respeto y cooperación deportiva entre Marruecos y Túnez, así como de los excelentes vínculos entre sus instituciones futbolísticas».

El club elogió la etapa del técnico tunecino, destacando su profesionalismo y los logros conseguidos durante sus dos años y medio al frente del equipo. «Durante los dos años y medio al frente del equipo, mostró profesionalidad, compromiso y respeto hacia el club, sus directivos, jugadores y afición, y contribuyó a alcanzar hitos destacados y a escribir una página memorable en la historia del Nahda Berkane».

La directiva le agradeció su trabajo y le deseó éxito en su nuevo reto, al tiempo que reafirmó su compromiso con la preparación de la próxima temporada para garantizar la continuidad del proyecto deportivo. Finalmente, invitó a la afición a seguir solo los canales oficiales y prometió mantenerla informada.

Moín Al-Shabani posee un palmarés destacado en África: llevó al Esporte Clube Africain de Túnez a ganar la Liga de Campeones de África en 2018 y 2019. antes de lograr un nuevo hito con el Nahda Berkane, al que llevó a conquistar la Liga marroquí y la Copa de la Confederación Africana en la temporada 2024-2025, lo que lo sitúa entre los candidatos principales para dirigir la selección tunecina y devolver el brillo a las «Águilas de Cartago».