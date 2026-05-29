El NAC quiere fichar para Breda a un delantero que ha marcado 33 goles en la Eredivisie

Según Voetbal International, el NAC quiere fichar a Paul Gladon, delantero que acaba contrato con Fortuna Sittard.

Gladon, cuyo contrato con el Fortuna Sittard vence el 30 de junio, fue suplente de Kaj Sierhuis pero aún así resultó valioso para el equipo limburgués.

En 31 partidos de la VriendenLoterij Eredivisie marcó cinco goles y dio una asistencia.

Esta semana, el entrenador del NAC, Carl Hoefkens, decidió seguir en Breda pese al descenso a la Keuken Kampioen Divisie.

El belga rechazó una jugosa oferta del OH Leuven para permanecer en el NAC, pero impuso una condición clara: el club debe fichar a un delantero probado.

A lo largo de su carrera, además del Fortuna, Gladon jugó en el FC Emmen, el FC Groningen, el Heracles Almelo, el Willem II, el Sparta Rotterdam y el FC Dordrecht, y sumó 33 goles en la Eredivisie.



