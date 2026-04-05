El NAC Breda y el Sparta se repartieron los puntos el domingo por la tarde. En el estadio Rat Verlegh, tras noventa minutos de juego, el marcador seguía a cero: 0-0.

Para el NAC, candidato al descenso, el partido en casa contra el Sparta era un enfrentamiento crucial, pero eso no se notó realmente en la primera parte. El juego de ambos equipos fue pobre, pero sobre todo el equipo local decepcionó en los primeros 45 minutos.

Los visitantes de Róterdam tampoco desplegaron un fútbol espectacular, pero sí crearon peligro en varias ocasiones ante la portería de Daniel Bielica. Así, en la primera parte, el delantero Tobias Lauritsen y, en dos ocasiones, Mitchell van Bergen se mostraron algo amenazantes.

Los aficionados del NAC tuvieron poco que disfrutar, y el delantero Amine Salama fue el principal blanco de las críticas. Además de algunos silbidos, pronto se pidió el cambio del delantero. «Queremos ver a Reulen», se escuchaba en el Rat Verlegh Stadion.

Tras el descanso, el Sparta volvió a dar algunos pinchazos, entre ellos una pequeña ocasión de tiro de Van Bergen, pero el partido no llegó a ser realmente espectacular. Aun así, el portero del Sparta, Joël Drommel, tuvo que estirarse bien en el minuto 65 cuando Mohamed Nassoh disparó a puerta. Poco después, un córner del NAC estuvo a punto de entrar sin más.

Poco después, el delantero del Sparta Shunsuke Mito estuvo a punto de aprovechar un error del NAC en el centro del campo, pero el japonés, tras un buen regate, se complicó mucho el ángulo. Así, el marcador se mantuvo 0-0 en Breda.

Ambos equipos siguieron cometiendo errores en la segunda parte, pero la tensión se mantuvo intacta. El NAC intentó aumentar la presión en los últimos compases para forzar la victoria, pero no logró crear peligro, salvo por un remate de cabeza bastante peligroso de André Ayew. El Sparta tampoco fue capaz de crear ocasiones claras.

Con este empate, el equipo de Carl Hoefkens se mantiene en el puesto 17, a tres puntos del Excelsior, que ocupa el puesto 16. El Sparta, con 42 puntos, se sitúa en el octavo puesto, una posición que le da derecho a disputar la fase de play-off para las competiciones europeas.